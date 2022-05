Custonaci: non ricorda più la strada di casa, anziano chiede aiuto ai carabinieri

24/05/2022 10:55:00

Non ricorda più la strada per tornare a casa e l'unica cosa che gli viente in mente di fare è quella di andare dai carabinieri e chiedere aiuto.

Un uomo di 75 anni di Custonaci, malato di Alzheimer, ieri, intorno alle 20, si è presentato in caserma chiedendo aiuto agli uomini dell’Arma visto che, in stato confusionale, non ricordava la strada per tornare nella propria abitazione.

I militari dopo averlo fatto accomodare ed avergli offerto un bicchiere d’acqua si sono adoperati per cercare di risalire ai suoi dati anagrafici e la residenza. L’anziano dichiarava che, in quel momento, l’unica cosa che gli è venuta in mente è stata la sede del Comando Stazione Carabinieri pertanto aveva così deciso di chiedere un aiuto.

Dopo una serie di accertamenti gli uomini dell’Arma sono riusciti a risalire ai dati utili ad identificare l’uomo rintracciando così la figlia che si è precipita a prelevare il padre riportandolo a casa.

Ancora una volta si rivela fondamentale il ruolo della Stazione Carabinieri, reparto fondamentale dell’organizzazione dell’Arma e punto di riferimento per l’intera popolazione, presente sul territorio nazionale con circa 5000 presidi.