25/05/2022 12:29:00

I Carabinieri della Stazione di Custonaci hanno tratto in arresto un 38enne del posto, su cui ricadono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo.



L’uomo deve scontare la pena di due anni per reati commessi tra l’anno 2012 e l’anno 2018.

A seguito degli atti di rito è stato tradotto dai Carabinieri presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.