Marsala, è tornato il guardone alla Salinella

25/05/2022 06:00:00

Si, stiamo tutti tornando alla vita di "prima", anche il guardone della Salinella, a Marsala, che ritorna, anche lui, a guardare, appunto, ed a farsi notare, soprattutto, mettendo paura a diverse coppie che cercano solo un po' di intimità.

Sono diverse le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione. Coppie che si appartano sullo spiazzale della costa di Marsala, non necessariamente tardi, alcune anche alle 22. Ci sono sempre tre, quattro macchine posteggiate, e, per ovvi motivi, non si fa caso a chi va e chi resta. "E' stata la mia ragazza - scrive Giuseppe - a notare un tale abbassato accanto alla portiera della macchina, che ci guardava". Urla di spavento, incredulità, e l'uomo che si dilegua. Qualcuno ha anche cercato di inseguirlo con l'auto, altri hanno acceso gli abbaglianti, lampeggiando per farlo andare via. Per tutti, comunque, nervi alle stelle. C'è chi aggiunge: "Spia le coppie e si tocca".

Altri ancora segnalano di essere stati disturbati da una coppia di giovani che chiedeva soldi.

E' da almeno cinque anni che raccogliamo segnalazioni sul guardone di Salinella. La prima risale al 2016. Chissà se è sempre lui o magari gli si è affaticata la vista al precedente, e adesso c'è un altro. Le segnalazioni sono andate avanti fino al 2020, poi, con la pandemia, si sono arrestate. Anche i guardoni vanno in quarantena. E adesso eccoci di nuovo qua.

Va detto che, nel caso di Salinella, tutte le descrizioni combaciano. Complice la notte, nessuno ha mai visto in faccia il tizio, ma tutti sono concordi nel definirlo giovane, magro, agile. Più anziano, invece, l'altro guardone che si aggirava in un'altra zona di Marsala, al Fortino, poco prima dei lidi. Altre segnalazioni invece ci sono arrivate da Sibiliana - sempre sulla costa, al confine con il piccolo paese di Petrosino - e dall'altra parte della città, a Marausa e Birgi, cioè nell'estremità nord della costa marsalese. Insomma, ogni luogo appartato sembra avere il suo guardone....

A San Teodoro qualcuno aveva anche lasciato un avviso, un paio di anni fa: "Attenzione al maniaco...".