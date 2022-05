Marsala, da domani lavori allo scorrimento veloce per impedire i sorpassi in galleria

25/05/2022 16:33:00

Domani mattina, come già anticipato da Tp24, chiude per due giorni lo scorrimento veloce Marsala Birgi. Sono tante le lamentele dei cittadini per questa ennesima chiusura al traffico della strada veloce che poi, come sappiamo, veloce non è, perché non sicura.

Questa volta i lavori che si svolgeranno all'interno del tunnel, già programmati da tempo, hanno un obiettivo ben preciso, impedire i sorpassi all'interno.

Nonostante il divieto, infatti, anche con il traffico regolato da un semaforo alternato, sono tanti gli automobilisti che non rispettano il limite di velocità imposto e, cosa ancor più grave, effettuano il sorpasso.

Sono diverse le multe già elevate, e ora ci sarà un ulteriore deterrente, con l'installazione dei delimitatori divisori della carreggiata che hanno proprio il compito di fare impedire il sorpasso. Speriamo servano ad aumentare la sicurezza, come si spera che al più presto si possa avere un progetto per l'installazione di un impianto di aerazione, l'unico modo per far tornare la strada alla normale fruibilità.