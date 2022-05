Mazara, uomo aggredisce medico e infermiera al pronto soccorso

26/05/2022 12:19:00

Pugni e colpi di sgabello. Momenti di violenza, sabato sera, al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Una dottoressa e un'infermiera sono state aggredite e ferite da un uomo.

L'uomo, in evidente stato di agitazione, si è recato al pronto soccorso e dopo esser stato sottoposto ad una tac avrebbe preteso immediatamente il referto. Ma nonostante i tentativi di calmarlo l'uomo è andato su tutte le furie. Ha così iniziato a inveire e poi si sarebbe scagliato contro il medico di turno colpendolo in faccia e con uno sgabello avrebbe colpito al polso un’infermiera procurandole una brutta lussazionela donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e con prognosi di guarigione fissata in 30 giorni. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno provveduto alla formale denuncia dell’uomo e aperto un’indagine sulla vicenda. Il tutto sarebbe accaduto poco prima dell’attivazione del servizio di vigilanza serale notturna nello stesso Ospedale.