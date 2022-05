Castellammare del Golfo, la scalinata di "Cala marina" intitolata a donna Franca Florio

26/05/2022 15:00:00

Intitolata a donna Franca Florio la frequentata scalinata del centro storico che da Piazza Barone Giacomo Alliata arriva in viale Don Leonardo Zangara, noto come la “Cala marina”.

Le targhe con l’intitolazione a Francesca Jacona della Motta, ovvero donna Franca Florio, sono state apposte nei due accessi della scalinata: in piazza Barone Alliata - poco prima del ponte che conduce in piazza castello da dove si accede proprio al maniero- e in viale Don Leonardo Zangara dove, il 26 maggio alle ore 18, si terrà la scopertura ufficiale della targa alla presenza delle autorità e di Nicola Afan de Rivera Costaguti Florio, figlio di Giulia Florio, nipote diretto di Ignazio e Franca Florio.

«L’intitolazione della scalinata a donna Franca Florio in collaborazione con l’associazione Vela Latina Trapani, presieduta da Stella Basciano e la sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale, presieduta da Giuseppe Stabile con l’individuazione della scalinata da parte dell’associazione Kernos, presieduta da Rosaria Vitale che ha presentato una dettagliata relazione cofirmata dallo storico Francesco Bianco con documenti che confermano l’interesse e l’influenza economica e sociale dei Florio nella nostra città» -afferma il sindaco Nicolò Rizzo che prosegue:

«L’intitolazione è stata approvata già da qualche tempo dalla nostra commissione comunale toponomastica e adesso la cerimonia ufficiale di intitolazione della scalinata, informalmente denominata “della pace” per le mattonelle posizionatevi in precedenza dal Rotary. La cerimonia di intitolazione si terrà contemporaneamente al “Trofeo donna Franca Florio” regata di barche a vela storiche organizzata dalla sezione di Castellammare della Lega Navale. Ringraziamo – conclude il sindaco Nicolò Rizzo- tutte le associazioni per la collaborazione e disponibilità».