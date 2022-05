La Baia di Cornino pulita dagli immigrati di Badia Grande. A Vita il progetto "Green project"

26/05/2022 14:50:00

Pulizia straordinaria dell'incantevole Baia di Cornino. Protagonisti della giornata ecologica sono stati i giovani immigrati dei centri di accoglienza di Custonaci e Buseto Palizzolo del Progetto SAI Marsala, il Centro per minori stranieri non accompagnati di Bonagia, gestiti dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. All'iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Custonaci hanno preso parte domenica mattina, oltre ai beneficiari e al personale dei centri di accoglienza, pubblici amministratori, dirigenti ed operai del Comune, nonchè tanti volontari del posto. Di buon ora la variegata brigata si è messa a lavoro. Hanno battuto metro per metro il litorale che si estende dall'ingresso della Riserva di Monte Cofano fino e ben oltre il pittoresco approdo adiacente alla suggestiva spiaggetta , raccogliendo ben due camion di rifiuti abbandonati da "barbari" fruitori del meraviglioso luogo e/o portati dalle mareggiate durante la stagione invernale.

Significativa è stata la presenza, nelle vesti di volontari, di ben tre rappresentanti della giunta Municipale guidata dal sindaco Giuseppe Morfino: il vicesindaco Carlo Guarano, gli assessori Annalisa Reina (Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili) e Giovanni Battista Campo (Lavori Pubblici). Presenti, per la Cooperativa Sociale Badia Grande, Lorena Tortorici (coordinatrice del Progetto SAI Marsala), Greta Margagliotti e Maria Simonte (rispettivamente referente dei Centri di Buseto e Custonaci la prima e Operatore Sociale l'altra), Barbara D'Aguanno (educatrice del Centro per minori stranieri non accompagnati di Bonagia). La giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente è stata documentata da una troupe di Hermes Tv e sarà oggetto di uno storytelling della collana "Gli altri siamo noi", voluta dal Presidente della Cooperativa Sociale Badia Grande per raccontare spaccati di vita quotidiana nei centri di accoglienza

La giornata ecologica di Cornino si è conclusa in un'area attrezzata a pochi metri dal mare con una colazione di lavoro a base di pane condito, offerto dai pubblici amministratori. Un gradito momento di convivialità dal forte sapore sociale, a testimonianza di un progetto multietnico di integrazione, portato avanti con successo dal Comune di Custonaci e dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, a favore di una pacifica quanto proficua convivenza di genti di diverse razze, religioni ed etnie nello stesso territorio. Il 30 maggio prossimo la comunità di Custonaci si unirà attorno agli ospiti del Centro Immigrati per la festa di benvenuto di due gemelli venuti recentemente alla luce, figli di una coppia nigeriana. Nell'ambito dei festeggiamenti saranno messi a dimora due alberi di ulivo nelle aiuole del complesso edilizio in cui ha sede il Centro di Accoglienza, praticamente il luogo in cui vive la famigliola nigeriana. Un altro piccolo grande evento che sarà seguito dalla troupe di Hermes Tv.

*****

Vita: Comune, Badia Grande e Reciclo avviano “Green Project” - Operativo da alcune settimane sul territorio comunale di Vita il progetto “Green Project”, frutto dell’accordo di collaborazione tra Comune di Vita, cooperativa sociale Badia Grande e cooperativa sociale Reciclo.

Sei beneficiari, ospiti delle strutture di Vita e di Salemi, appartenenti al progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Marsala, stanno prendendo parte ad un tirocinio di formazione lavoro che li vede impegnati per 25 ore a settimana in attività di giardinaggio e cura del verde pubblico cittadino.

Per tutta la durata del tirocinio, i sei beneficiari verranno affiancati da due tutor della cooperativa Reciclo, impegnata in attività che favoriscono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in convenzione con Enti Pubblici e privati.

«L’accordo di collaborazione con il Comune di Vita è un’opportunità importante verso un progetto di integrazione socio lavorativa dei richiedenti asilo – dichiara Lorena Tortorici, coordinatrice del progetto SAI del Comune di Marsala gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande- Grazie al supporto della cooperativa Reciclo, i tirocinanti imparano a lavorare in equipe, a rispettare tempi e regole del contesto lavorativo, a utilizzare meglio la lingua italiana per interagire con gli altri e ad acquisire conoscenze e competenze in ambito lavorativo».