Erice, oggi il convegno "Educazione alla salute riproduttiva"

26/05/2022 10:00:00

Questo pomeriggio alle ore 17.00, presso il Centro Polivalente “G. Cammarata” in località Napola ad Erice, la Commissione P.O. del Comune di Erice organizza un incontro informativo sul tema dell’educazione alla salute riproduttiva.

Relazioneranno la Presidente dell’Ordine delle Ostetriche dott.ssa F. Cascarano, l’ostetrica dott.ssa M. S. Loria e la psicoterapeuta dott. Ssa V. Accardo.

“Negli incontri che abbiamo voluto organizzare come Commissione P.O., abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse importante soprattutto perché rivolta ai giovani. Di salute riproduttiva si parla poco e, troppo spesso, i giovani sono “autodidatti” in materia affidandosi esclusivamente alla rete, col risultato di avere informazioni incomplete, sbagliate e, a volte, persino pericolose. La salute riproduttiva è ancora troppo spesso un tabù, che invece deve essere superato: implica che tutti siano in grado di condurre una vita sessuale responsabile, soddisfacente e sicura e avere la capacità di riprodursi e la libertà di decidere se, quando e quanto possono farlo. Oggi, più che mai, la società ha il dovere di formare giovani adulti responsabili ed informati”, lo afferma la Presidente della CPO, Aurora Genovese.