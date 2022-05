28/05/2022 19:40:00

Quasi quattro ore di ritardo. E passeggeri inviperiti. Un problema tecnico ha causato l'enorme ritardo del volo Ryanair Torino - Trapani di oggi, sabato 28 maggio.

Il decollo era previsto alle 12.15, ma l'aereo ha lasciato l'aeroporto di Torino Caselle solo intorno alle 16 per Birgi. Un intoppo che ha causato, di conseguenza, anche il ritardo del volo Trapani-Torino.

Comprensibilmente arrabbiati i passeggeri che hanno anche lamentato la mancanza di assistenza, oltre al disagio per l'enorme ritardo.



I passeggeri, in questi casi, potrebbero aver diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, come ricorda il sito Sicilia in Volo.