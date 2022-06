La provincia di Trapani al primo posto per i Patti per la lettura 

07/06/2022 18:25:00

«Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici - così diceva Giacomo Leopardi. Ed è proprio per questo che nascono i Patti per la lettura: perché i libri sono un volano di conoscenza. Ma sono anche reti, strumenti di benessere, moltiplicatori di scambi e di partecipazione attiva, aggregatori di componenti sociali», così afferma Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

Il valore strategico e sinergico dei libri, da sostenere attraverso un’azione congiunta di soggetti pubblici e privati sui territori, è stato al centro della Tavola Rotonda sui festival e le rassegne letterarie della Provincia di Trapani, che si è svolta nei giorni scorsi a Marsala, a cui ha partecipato anche l’assessore d’Alì. La Tavola Rotonda è stata organizzata nell’ambito del Festival “38° Parallelo - Tra libri e cantine”, in collaborazione con BiblioTp la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e la Biblioteca sociale Otium, presso cui si è tenuto l’incontro. I lavori della Tavola Rotonda sono stati introdotti dalla professoressa Paola Dubini dell’Università Bocconi, illustre ospite del Festival.



Le rappresentanti e i rappresentanti di diciassette rassegne e festival letterari della provincia di Trapani hanno deciso di creare una rete di collaborazione per ottimizzare il loro lavoro di promozione e divulgazione della cultura del libro.

L’intento della rete è quello di creare sinergie per realizzare programmi e contenuti condivisi ottimizzando le risorse a disposizione, scambiare informazioni e dati, partecipare a bandi, programmare eventi sull’intero territorio trapanese durante tutto l’anno.

«Per la prima volta la provincia di Trapani identifica nei libri il collante di intere comunità. Capace di rilanciare i territori, e costruire una società aperta e inclusiva. Con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale abbiamo voluto sostenere la realizzazione di una mappa che promuove tutti i festival letterari dei nostri territori» - così continua l’assessore.

Nei giorni scorsi si sono svolti, altresì ad Assisi, a cura del Centro per il libro e la lettura, gli Stati generali dei Patti per la lettura: un momento di riflessione e scambio sui Patti per la lettura. Nell’ambito dell’evento si è discusso di come Regioni e Comuni possano collaborare nella pianificazione dei Patti locali e regionali e di quali possano essere i passi da compiere per costituire reti capillari e sostenibili per la promozione della lettura.

In tal senso era presente la Regione Siciliana che ha elencato gli interventi messi in atto per la diffusione e lo sviluppo della cultura in Sicilia. «I dati confermano che la Sicilia è al quinto posto per i Patti per la lettura, nella classifica nazionale, e la provincia di Trapani è al primo posto e fra le poche, a livello nazionale, ad avere sottoscritto dei Patti Intercomunali, facendo rete fra i comuni. Nell’ambito della conferenza è stata indicata la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani come molto attiva nelle azioni di promozione della lettura ed è stato fatto riferimento al calendario comune delle Rassegne e festival letterari del nostro territorio. Ritengo che questo sia una grande soddisfazione per tutti e che sia frutto di un lavoro di squadra fatto con impegno e dedizione. Il prossimo step sarà la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2023» - così conclude Rosalia d’Alì.

Il calendario delle rassegne e festival letterari della provincia di Trapani, in programma nei prossimi mesi:





Festival Contaminazioni

Castellammare del Golfo

8-11 Luglio 2022



Letture nel chiostro

Partanna

agosto-settembre 2022



In…chiostro d’autore

Mazara del Vallo

luglio-agosto 2022



Incontri con gli autori

Selinunte

Luglio 2022



Saliber Fest

Salemi

Dal 27 al 30 luglio 2022



SiciliAmbiente Film Festival

San Vito lo Capo

11-16 luglio 2022



Orestiadi di Gibellina

Gibellina

8 luglio - 7 agosto 2022



Il mare colore dei libri

Marsala

22, 23 e 24 luglio 2022



Trapanincontra

Trapani

1 luglio-9 luglio-14 luglio-21 luglio-25 luglio-5 agosto-9 agosto 2022



Terrazza d'autore

Valderice



luglio-agosto 2022



Un Borgo di Libri ed Autori

Custonaci

21, 28 luglio - 4, 18 agosto 2022



Chiostri d’autore – Otiosa Estate

Marsala

21 giugno – 21 settembre 2022



Libri, autori e bouganville

San Vito lo Capo

6-8-20-24-28 Luglio

2-6-8-10- 13-18- 24-26 Agosto 2022



Scontriniana: oltre la musica

Trapani

Settembre- ottobre 2022



Libri e letture di qua e di là dal mare

Marettimo

giugno-settembre 2022



Conversazioni d’autore

Scopello

22 Luglio, 29 Luglio, 5 Agosto, 12 Agosto 2022



I Patti per la lettura sono i seguenti: Patto intercomunale per la lettura di Trapani, Marsala, Partanna, Castelvetrano; Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice; Patto intercomunale per la lettura di Trapani e dei Comuni Elimo Ericini; Patto locale per la lettura di Marsala, Patto locale per la lettura di Castelvetrano, Patto locale per la lettura di Partanna.

*****

Campobello aderisce al Patto Intercomunale per la lettura - Dopo aver aderito al programma nazionale “Nati per Leggere”, il cui presidio è stato inaugurato la settimana scorsa all’interno dei locali della biblioteca comunale di piazza Garibaldi, il sindaco Castiglione ha infatti firmato l’adesione del Comune di Campobello al “Patto Intercomunale per la Lettura Valle del Belice” coordinato dalla Soprintendenza e di cui fanno parte i comuni di Calatafimi-Segesta, Gibellina, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale e Vita.

Il patto è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il Libro con l’obiettivo di promuovere la lettura a partire dai neonati e dai bambini, cercando di avvicinare i non lettori, valorizzando la biblioteca comunale e favorendo un’azione coordinata e sistemica delle iniziative culturali mediante la creazione di una rete territoriale.

«Si tratta di un’altra iniziativa – spiegano il sindaco Castiglione e l’assessore comunale alla Cultura Antonella Moceri – che abbiamo voluto fortemente avviare nel nostro Comune nel convincimento che per la crescita culturale di un territorio sia fondamentale promuovere l’amore per la lettura soprattutto nei confronti dei bambini. È per questo che abbiamo voluto valorizzare la biblioteca comunale, acquistando nuovi libri, mediante l’impiego di un finanziamento di 9mila euro da parte del Mibact, che confidiamo di ottenere nuovamente il prossimo anno, e allestendo all’interno della biblioteca un apposito spazio dedicato alla fascia d’età 0-12 anni. L’allestimento di questo spazio è stato possibile anche grazie al Lions club fata Morgana di Mazara del Vallo, che ha donato al Comune gli arredi per allestire la stanza dedicata ai bambini, alla ditta “Sipan srl”, che ha invece omaggiato i pannelli sui quali un gruppo di alunni della scuola media, dietro la guida delle docenti Laura Bongiovì e Tiziana Leone, ha realizzato un bellissimo murale sull’amore per la lettura che è stato affisso sulla parete dell’ingresso della biblioteca, e alle volontarie che svolgono il servizio civico all’interno dell’associazione Co.Tu.Le.Vi., Anna Stallone e Desireé Vivona, che si sono impegnate, con il supporto della signora Franca Luppino, per l’organizzazione di alcuni incontri di lettura animata rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia. Un ringraziamento, infine, non possiamo che rivolgerlo al nostro bibliotecario, l’ing. Giuseppe Gentile per la professionalità e la dedizione che ha sempre messo nei servizi bibliotecari».