Spiagge sporche a Marsala, in attesa del tavolo tecnico del Sindaco Grillo ci pensa ... il mare 

10/06/2022 17:40:00

Chissà che fine ha fatto il famoso tavolo tecnico che il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, diceva di voler convocare per affrontare il tema (non proprio straordinario) della pulizia delle spiagge a Marsala. Nell'attesa, per fortuna, ci pensa ... il mare.

Le correnti di questi giorni, stanno parzialmente ripulendo le spiagge dai banchi di posidonia, ed in poche parole il mare sta facendo, come sempre, il suo ciclo, senza aspettare i tempi della politica, come si vede dalle foto, pubblicate da Luana Domingo.

Resta da capire come mai si sia arrivati a Giugno, a Marsala, con la costa in queste condizioni, e, soprattutto, non è chiaro cosa il Comune stia facendo. Ieri su Tp24 abbiamo raccontato infatti che la pratica di rimuovere le alghe e metterle in un'altra zona, facendo montagnole, e poi appiattendole, non è in regola con quanto prevede la normativa per la tutela della delicata pianta acquatica.

Come ricorda Antonella Ingianni, portavoce regionale di Europa Verde, "questa pratica è dannosa, per la tutela della costa e perchè porta via anche la sabbia". Secondo l'esponente ambientalista, invece, "bisognerebbe programmare gli interventi per tempo, evitando l'utilizzo di mezzi pesanti, come spesso avviene".

Proprio Ingianni ricorda che "non è vero che a Marsala ci sono state mareggiate straordinarie che hanno invaso la costa, ma si tratta di fenomeni di ogni anno, che seguono la ciclicità delle correnti".