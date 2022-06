28/06/2022 19:13:00

Sarà vero? E' la scena di un film?

Al momento sembra tutto vero. Tenta di scipparla ma lei si difende: volano schiaffoni, ed il ladro è messo in fuga a colpi di karate.

Una donna ha colpito l'aggressore con alcune tecniche di arti marziali, difendendosi da un tentato scippo a due passi dal porto di Livorno.

I protagonisti della storia sono un uomo e una donna e il filmato è diventato subito virale sui social. Come si evince anche dal video girato con un cellulare, la donna ha colpito un uomo con calci e pugni e pare aver avuto la meglio sul borseggiatore.

La questura ha confermato che all’arrivo della volante della Polizia, dopo una segnalazione per un litigio in strada, sul posto non c’era più nessuno e non sono state presentate denunce.