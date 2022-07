Caronte ha le ore contate. Oggi ancora caldo in Sicilia, domani arriva la pioggia

07/07/2022 09:55:00

Ultime ore di gran caldo in Sicilia? Caronte dovrebbe avere le ore contate. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno di gran caldo dopo due settimane di temperature infernali.

Da domani, venerdì, e per tutto il fine settimana è previsto un calo delle temperature con qualche pioggia nel Sud Italia che potrebbe interessare anche la Sicilia Orientale.

Venerdì l’anticiclone si indebolirà a causa di una nuova perturbazione da Nord, portando locali rovesci o temporali, a tratti intensi su Campania e Calabria, e un calo termico. I fenomeni si estenderanno anche alla Sicilia nella seconda parte del giorno.

Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Giovedì, 7 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4384m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì, 8 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3932m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sabato, 9 luglio: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4824m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.