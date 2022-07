Mazara, cambia la viabilità per la gara ciclistica e la processione della Madonna del Paradiso

09/07/2022 12:30:00

Domenica 10 luglio a Mazara del Vallo cambia la circolazione veicolare che subirà alcune modifiche per due eventi: uno sportivo (gara ciclistica) e l'altro religioso (processione Madonna del Paradiso).

Gara ciclistica: con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, domenica 10 luglio dalle ore 8,30 alle ore 13 circa, organizzato dall'Asd Ciclistica Val di Mazara con raduno presso il Bar-Rifornimento Obelix si svolgerà la gara ciclistica, turistica ed agonistica amatoriale a carattere nazionale denominata: “1^ Mediofondo Bar Obelix”, valida per “Il Campionato Libertas Sicilia Occidentale, 6^ prova del Gran Tour Sicilia e Campionato Nazionale Forze di Polizia e Forze Armate”.

Saranno due i percorsi della competizione: il primo percorso cicloturistico non competitivo vedrà i corridori transitare nelle vie Falcone, Salemi, piazza Matteotti, via Veneto, via Adria, piazza Regina, via Molo Caito, piazzale Quinci, lungomare, via Morello, via Castelvetrano, via Caduti El Alamein, via Borsellino, via Falcone, via Salemi direzione Costiera SP 50 all'altezza dell'oleificio Accomando. Da lì ci sarà la partenza della gara agonistica per un totale di 75 chilometri, transitando per la SP 8 Paceco-Castelvetrano, SS 188, SP 28 Ciardazzi-Fortuna, territorio di Salemi: corso dei Mille, piazza Mazzini, via Lo Presti, SS188, via Rocche San Leonardo, via Marsala, SS 188, SP8 Paceco-Castelvetrano, SP 50, SR 17 Fondacazzo-Santa Teresa-Roccazzo, Borgata Costiera: piazza San Giuseppe, via Cervinia ed arrivo all'altezza del Bar Costiera.

Considerando che la gara interessa varie strade sia comunali che provinciali e statali, la Prefettura con proprio provvedimento ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare in tutto il percorso per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti.

Processione dell'Incoronazione Madonna del Paradiso: In occasione della seconda processione dei Festeggiamenti della Madonna del Paradiso, che si terrà domenica 10 luglio dalle ore 20 circa, con partenza dalla Cattedrale ed arrivo nella chiesa Santa Maria di Gesù, l'ordinanza di Pm n. 177/2022 prevede:



DIVIETO DI FERMATA con rimozione forzata, ambo i lati, per tutti i veicoli compresi quelli a servizio dei disabili, ad eccezione di quelli di sopporto alla manifestazione, dalle ore 17:00 fino alla fine della processione prevista per le ore 23:00, nelle seguenti strade: Via Conte Ruggero, tratto antistante la Cattedrale - nel tratto della via SS. Salvatore compreso tra la via Conte Ruggero e il Lungomare Mazzini - nel Lungomare Mazzini, tratto compreso tra la Via SS. Salvatore e il Piazzale Quinci - nella Via Molo Comandante Caito - in Piazza Regina - nella Via G.G. Adria - nella Via Santa Maria Di Gesù - nella Piazza Santa Maria Gesù.

DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di supporto alla manifestazione, durante il passaggio della processione, nelle seguenti strade: nella via Conte Ruggero, nella Piazza Mokarta e nella via A. Castiglione tratto compreso tra la via T. Sciacca e la Piazza Mokarta, nel tratto della via SS. Salvatore compreso tra la via Conte Ruggero e il Lungomare Mazzini,- nel Lungomare Mazzini, tratto compreso tra la via SS. Salvatore e il Piazzale Quinci - nella via Molo comandante Caito - in Piazza Regina - nella Via G.G. Adria - nella Via Santa Maria di Gesù - nella Piazza Santa Maria di Gesù.

L’Ordinanza dispone anche: dalle ore 17,00 e fino al termine della processione, che tutti i titolari di autorizzazione ad occupare suolo pubblico nelle strade attraversate dalle manifestazioni religiose debbano lasciare le pubbliche vie libere da qualsiasi occupazione.