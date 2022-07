A Marsala nascono i circoli di Fratelli d'Italia e Sicilia Vera

11/07/2022 14:35:00

Il circolo Fratelli d'Italia di Marsala, dopo una prima fase di tesseramenti, rende nota la sua prima Assemblea cittadina che si terrà venerdì 15 luglio ore 18.00 presso il complesso monumentale di San Pietro. Tesserati e simpatizzanti sono invitati a partecipare. "Sarà un'occasione di dialogo e confronto"- riferisce Lele Pugliese, consigliere comunale espressione del Partito Fratelli d'Italia- "un momento per far conoscere la nostra idea di politica e di partecipazione attiva della cittadinanza".

E in fase di costituzione a Marsala il comitato cittadino di “ Sicilia Vera “ che è rappresentato nella nostra Isola dall’ On. Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per le prossime elezioni regionali di autunno.

All’ interno del Comitato cittadino ci sarà un coordinamento locale che si occuperà di adesioni e tesseramento e iniziative strategiche sull’ azione politica da intraprendere visto il totale fallimento del centro destra e del centro sinistra, inoltre presenterà un proprio candidato locale alle prossime elezioni regionali.

Il comitato cittadino è aperto "a tutti i cittadini liberi e forti che vogliono come noi fautori di questo Comitato Cittadino, raggiungere l’indipendenza politico della Sicilia mediante il buon governo delle autonomie locali e della Regione cancellando definitivamente il neocentralismo politico, gestionale e finanziario dello Stato Italiano e della Regione Siciliana nei confronti delle autonomie locali e per battersi per l’ integrale applicazione dello Statuto Siciliano per fare ottenere al popolo siciliano la propria indipendenza politica ed economica rispetto allo Stato Italiano".