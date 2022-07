  Pnrr, mensa, problemi del centro storico. Parla il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida

15/07/2022 06:00:00

Dai fondi Pnrr, ai problemi del centro storico, alle polemiche sull’aumento del prezzo della mensa scolastica. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, fa il punto sui principali temi degli ultimi giorni.



A partire dallo studio secondo cui Trapani è la prima città italiana per fondi PNRR per abitante. Un dato che fa gongolare il sindaco.

“Gli investimenti li devi andare a trovare, partecipi ai bandi e se hai buone idee e bravi tecnici li ottieni. Non ci deve stupire che Trapani riesca ad essere la prima, la sfida è non perdere questi fondi e anzi ottenerne altri”

Nei giorni scorsi è uscita classifica del Sole 24 Ore, sulla popolarità dei sindaci dei capoluoghi. Tranchida è al 15esimo posto in Italia e primo in Sicilia. Ma rispetto a quando è stato eletto il suo gradimento è sceso del 13%.

“Non mi monto la testa, il mio telefono i cittadini ce l’hanno da sempre. Faccio tanti errori, però lavoro e affronto i problemi. Durante la pandemia non ci siamo fermati”. “E’ normale un calo, c’è stata anche una contrapposizione politica. Io continuerò fino all’ultimo giorno del mio mandato” aggiunge il sindaco.



Dal porto al sottopasso, sono opere strategiche e storiche per Trapani, sostiene il sindaco. “Era giusto farle, nessuno c’era mai riuscito, noi sì”.

E ancora le lamentele per il centro storico “invivibile e disordinato”, colpa di qualche “imbecille”, dice Tranchida.

Ma una delle decisioni della giunta Tranchida che ha suscitato più polemiche in questi giorni è l’aumento delle rette per le mense scolastiche. Una scelta obbligata, dice il sindaco, per i costi che sono aumentati e per la necessità di fare l’orario continuato.

Ecco l’intervista integrale.