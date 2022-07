Aereo cargo ucraino si schianta in Grecia, 8 morti

17/07/2022 12:13:00

Un aereo da cargo Ucraino si è schiantato a terra ieri notte nel nord della Grecia, nelle vicinanze di Paleochori Kavalas, circa 140 kilometri a est di Tessalonica.

Il volo merci stava viaggiando dalla Serbia alla Giordania, e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo.

Secondo i media internazionali -che pubblicano questa mattina un video amatoriale dell'aereo mentre precipita in fiamme e s schianta al suolo, provocando un'enorme esplosione - c'era un equipaggio di almeno otto persone a bordo dell'aereo, un quadrimotore Antonov An-12 di una compagnia ucraina, che trasportava circa 11 tonnellate di "materiali pericolosi".

Il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, ha informato in una conferenza stampa a Belgrado che tutte le otto persone a bordo dell'aereo, nessuna delle quali era di nazionalità serba, sono morte. Il cargo era partito ieri alle 20.40 da Nis, nel sud della Serbia: di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh e aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania.

Secondo funzionari locali, riporta il Guardian, sette autopompe sono state inviate sul posto dell'incidente, ma non hanno potuto avvicinarsi a causa di numerose esplosioni seguite allo schianto. Uno dei vice sindaci della città ha dichiarato all'emittente ERT che le esplosioni sono state udite per due ore dopo l'incidente.

La compagnia aerea ucraina Meridian ha confermato l'incidente avvenuto ieri sera nel nord della Grecia che ha coinvolto un suo Antonov An-12, sottolineando che tutti gli otto membri dell'equipaggio deceduti erano cittadini ucraini: lo ha reso noto a DW l'amministratore delegato di Meridian, Denys Bogdanovych, riporta Ukrinform. Bogdanovych non ha fornito informazioni sul carico dell'aereo, aggiungendo che "i dettagli sono in fase di chiarimento". Secondo la Meridian, il disastro è stato causato da un guasto tecnico.

