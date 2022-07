A Partanna l’VIII Sagra della Cipolla Rossa, sabato 23 e domenica 24 luglio

20/07/2022 16:07:00

Il 23 e 24 luglio torna a Partanna la Sagra della Cipolla rossa, giunta all'ottava edizione.

Un mix di sapori, arte e tradizioni per la manifestazione punta i riflettori su un vanto dell'agricoltura locale. La Cipudda Partannisa, come viene chiamata in Sicilia, ha aroma intenso e delicato, mentre al gusto risulta dolce e di una carnosità assolutamente unica da risultare "croccante".Il miglior modo per assaporarne le qualità è consumarla cruda e fresca come condimento alle insalate, senza dover convivere poi con il forte retrogusto tipico di questa verdura.

La Sagra, ormai radicata nel territorio, assume particolare rilievo per promozione dell’economia ed è occasione di richiamo e di conoscenza delle tipicità e dei prodotti agricoli che fanno registrare ogni anno migliaia di visitatori. Si tratta di un’iniziativa che ha la finalità di riscoperta del valore culturale dell’agricoltura e del mondo rurale e la valorizzazione del ruolo formativo e informativo dell’agricoltore.

A collaborare con l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione della Sagra, sarà l’Associazione Il Medioevo, che si occupa di diffondere tra la collettività il valore delle tradizioni e la cultura dell’identità del territorio, riscoperti attraverso la promozione delle eccellenze e dei prodotti tipici.

L’evento si svolgerà in Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 19.30 e prevede anche intrattenimento musicale e animazione per i bambini.