Alla Torre di Scopello la storia dei Presidi militari, dal Camilliani al Regio esercito

21/07/2022 08:28:00

Il 22 luglio, in occasione della giornata commemorativa dell'occupazione della Sicilia occidentale da parte delle Forze alleate,

alla Torre di Scopello appuntamento alle ore 18.00 con "Presidi militari, dal Camilliani al Regio esercito", un convegno sui sistemi difensivi dell'isola dal Regno delle due Sicilie al Regno d'Italia.

Un dibattito dedicato all’importanza della ricerca storica sul territorio e al progetto di riqualificazione e valorizzazione di siti altamente strategici, come quello della Torre di Scopello che, noto per il suo valore paesaggistico, spinge allo sviluppo del Turismo Sostenibile rendendo fruibili al pubblico luoghi storici, oggetto di studi e ricerche in un contesto ad elevata Biodiversità fra terra e mare. Sarà possibile ammirare tra i mezzi militari esposti anche i modelli originali di Jeep della Willys, abbandonate dagli Americani dopo la seconda guerra mondiale, oggi gelosamente custodite da collezionisti locali e ammirate per l'ideale di avventura e libertà che rappresentano.

Al convegno interverranno gli storici e ricercatori Pippo Lo Cascio e Attilio Albergoni; Flavio Messina, membro G.R.S.S.O. "Ricostruzione eventi bellici in Sicilia"; nonchè gli esperti collezionisti Francesco Giustiniano e Davide Giammanco.

"Abbiamo deciso di mettere a disposizione la location per raccontare al meglio un pezzo affascinante di storia siciliana, fatta non solo di eventi bellici in senso stretto, ma anche di progresso tecnologico e sociale" -- dichiarano gli organizzatori dell'evento Pierluigi e Gabriele Rubbio-Internicola, nonchè rappresentanti della storica famiglia, che da secoli custodisce la proprietà di Torre Doria.

Il monumento del 16° secolo, risalente alla dominazione spagnola in Sicilia, è attualmente al centro di un enorme lavoro di riqualificazione e valorizzazione, iniziato dagli Internicola durante l'estate 2021 e ripreso, in maniera più intensiva, nella stagione tuttora in corso, che prevede l'apertura al pubblico di un percorso intriso di storia e bellezze naturali, come quelle dei Faraglioni di Scopello. "Crediamo che la migliore imprenditoria turistica sia quella che riesce a donare un'esperienza più umanamente significativa e multidimensionale possibile a coloro che ne fruiscano.

In questo senso abbiamo recentemente ospitato una rappresentazione teatrale, sotto le stelle, al bagliore della luna nuova e ai piedi della Torre, sul tema dell'incontro-scontro tra la cultura araba e normanna in Sicilia, che ha sortito un clamoroso quanto inaspettato successo. Stiamo attualmente lavorando ad ulteriori appuntamenti di carattere ludico-culturale, che annunceremo nei prossimi giorni sui nostri social" - aggiungono i proprietari di Torre Doria.

L'evento del 22 Luglio prossimo gode del patrocinio del comune di Castellammare del Golfo. Tra gli altri enti sostenitori: il club UNESCO Palermo, FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia, e il Gruppo Ricercatori Storici Sicilia Occidentale.

L'ingresso al pubblico è gratuito, fino ad esaurimento posti.