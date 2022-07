Il sindaco di Erice vuole trasferire i cani di quartiere. Protesta l'Oipa

21/07/2022 16:45:00

Il Comune di Erice sarebbe intenzionato a trasferire i cani di quartiere al canile “Mister Dog” di Crotone.

A lanciare l'allarme è l'Oipa di Trapani che ha inviato al sindaco Daniela Toscano un atto di diffida affinchè “non venga autorizzato alcun trasferimento degli animali in mancanza di denunce sporte presso le autorità competenti e in mancanza di appositi documenti redatti dai medici dell’Asp di Trapani che accertino la reale aggressività dei cani “.

L'Organizzazione internazionale protezioni animali è intervenuta in seguito alle segnalazioni fatte da alcuni cittadini che accudiscono i cani che dovrebbero essere trasferiti. Tra i cani destinati a lasciare il territorio ericino “Birillo” che staziona nella via San Cusuman; “Pippo” che staziona nella via Anchise; “Napoleone, Nerina, Marte e Poldo” che vivono da anni nella via Marte; “Jack” che staziona nella via Veneto.