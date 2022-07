Il Palazzo delle Poste a Trapani, patrimonio artistico della città

22/07/2022 22:00:00

Nell’anno in cui Poste Italiane celebra i suoi 160 anni, i Palazzi di Poste continuano a rappresentare un punto di riferimento sul territorio nazionale e ad essere un simbolo della bellezza architettonica e della storia dell’Italia. Il Palazzo di Trapani, oggi come ieri, è emblema di un’epoca e ricopre un ruolo di indiscutibile testimonianza storica e di maestosa autorevolezza.



Splendido esempio di architettura modernista liberty, il palazzo delle Poste di Trapani viene completato nel 1927, su progetto dell’architetto siciliano Francesco La Grassa. Le decorazioni sulla facciata, oggetto di recente ristrutturazione, costituiscono un rimando al mondo delle poste e delle telecomunicazioni fin nei minimi particolari. Simili motivi, uniti ai classici elementi floreali del liberty, si trovano nei meravigliosi soffitti affrescati a tempera da Salvatore Gregorietti, negli arredi, nelle vetrate e nelle componenti in ferro battuto di lampadari e balaustre. Il palazzo delle Poste di Trapani è ancora oggi non solo un punto di riferimento architettonico e artistico, ma anche un presidio sul territorio comunale, ospitando gli uffici della filiale provinciale di Trapani di Poste Italiane e uno degli oltre 10 uffici postali presenti in città.

I palazzi di Poste Italiane spesso sono opere d’autore, nelle loro più diverse declinazioni artistiche e strutturali hanno rappresentato negli anni la trasformazione che il nostro Paese ha vissuto tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopo guerra. Anche dal punto di vista della cultura architettonica hanno contribuito a delineare il contorno di una inedita modernità: soprattutto dagli anni ’30 del Novecento, nel segno dello stile razionalista. Senza dimenticare l’importante ruolo sociale che hanno rappresentato per tutte le generazioni e in ogni epoca.

La bellezza del Palazzo di piazza Vittorio Veneto è stata esaltata nel prestigioso volume artistico “LE BELLE POSTE. Palazzi storici delle Poste Italiane” edito da Franco Maria Ricci proprio in occasione dei 160 anni di Poste Italiane. Il testo è una raccolta di schede tecniche, immagini e approfondimenti degli edifici storici accompagnati da bozze e disegni realizzati da fotografi d’eccellenza come Luciano Romano, Giovanni Ricci-Novara e Massimo Listri.