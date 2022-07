25/07/2022 19:20:00

Marsala discarica a cielo aperto. Ormai non c'è giorno che i cittadini marsalesi non denuncino la presenza di discariche in giro per la città.

E' su questo tema che il nostro lettore, Valerio, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Marsala e alla giunta comunale, ricordando di aver fatto da mesi segnalazione della presenza di rifiuti di ogni tipo lasciati per strada, in tutti i quartieri, e al lungomare ma che la situazione non cambia. Qui il contenuto della lettera indirizzata al sindaco e all'amministrazione di Marsala:

"Egregio signor Sindaco e Giunta Comunale, vi state chiedendo ma i turisti cosa pensano di Marsala? Credo di no, in quanto Voi tutti pensate a fine mese a ritirarvi il Vostro compenso.

Siamo esasperati dal dover vivere in mezzo all'immondizia. A veder topi in giro per le strade, in mezzo a sacchetti di rifiuti, ma un giro per Marsala l'avete mai fatto?

Preso atto che l'amministrazione cittadina persevera in scelte sbagliate e non corregge il tiro se non in alcune zone di serie A (per la quali si pensa a pulire e far vedere Marsala pulita, mentre in altre zone (evidentemente di serie B), come la nostra, la spazzatura (compresi i bidoncini) viene lasciata in strada per giorni, continueremo a cercare l'intervento di chi può mettere fine a questa indecenza.

Ma vivere lasciando allo sbando Marsala come discarica a cielo aperto, non Vi da parecchio fastidio? Non Vi da fastidio di come viene presentata Marsala agli stranieri, che forse il prossimo anno non verranno più per l'indicizzazione e la sporcizia che trovano per la strada?

La cosa che mi fa più rabbia che a pagare sia la TARI sia il disagio e la puzza siamo noi cittadini. Grazie Sindaco, grazie Giunta Comunale per aver fatto di Marsala una discarica a cielo aperto".