Lotta sui leader prima ancora di votare. Meloni lo vuole sapere subito. Calenda silura Letta

Nervi tesi a due mesi dal voto nelle coalizioni. A destra è lotta per la leadership. A sinistra Calenda e Letta vicini all'alleanza ma con alcuni paletti non di poco conto. Mentre sembre essere destinato ad andare ormai da solo il Movimento 5 Stelle, per molti ritenuto colpevole di questa incomprensibile crisi di governo.



Meloni avverte il centrodestra: 'Senza accordo sulla premiership l'alleanza per governare insieme è inutile'. Una presa di posizione chiara, quella della leader di Fratelli d'Italia su un tema che rischia di mettere in discussione l'alleanza di centrodestra prima ancora dell'avvio ufficiale della campagna elettorale. E proprio per evitare spaccature quando la campagna elettorale è solo all'inizio a sminare la tensione ci prova Matteo Salvini: "Lasciamo a sinistra divisioni e litigi. Chi avrà un voto in più avrà l'onore e l'onere di indicare il premier. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente".



Non va meglio nel centrosinistra. Azione e Più Europa lanciano il Patto Repubblicano, la premessa di una coalizione che apra anche ad alcuni big usciti da FI e si proponga alle prossime politiche in continuità con l'azione di Mario Draghi. E' lui, secondo Carlo Calenda, l'unica persona che "bisogna tenere a fare il presidente del Consiglio", non altri. Il riferimento sottotraccia è all'ipotesi di Enrico Letta candidato premier del centrosinistra. Così, a stretto giro, il Nazareno replica alla stoccata: "Noi non siamo la destra che litiga su Palazzo Chigi e sugli incarichi prima ancora di fare le liste. Nessuno può avere dubbi su ciò che pensano Letta e il Pd su profilo e caratura di Draghi. Ma non è un tema in agenda ora". Per il resto, i paletti sono chiari: no "a chi ha fatto cadere Draghi", dunque M5s, Lega e FI. Luigi Di Maio? "Non so di chi lei stia parlando", taglia corto Calenda. La replica del leader di Insieme per il futuro non si fa attendere: "Le coalizioni sono fondamentali per stare uniti contro gli estremismi. Essere uniti, fra coloro che hanno provato a salvare il governo di unità nazionale, è un valore".