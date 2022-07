A Pantelleria nasce il primo circolo Arci 

26/07/2022 02:00:00

“Vogliamo essere una memoria attiva, che ricorda e onora il passato per costruire il futuro migliore. Vogliamo provare a dare una svolta di solidarietà, interculturalità e pace, in un Mondo che ultimamente, purtroppo, va nella direzione opposta, quella dell’odio e delle discriminazioni. Ci proviamo da qui, da una piccola realtà come quella dell’isola di Pantelleria”, queste le parole di presentazione della presidente Arci Al Circoletto, Franca Aleo.

‘Associazione ricreativa e culturale italiana’, in acronimo ARCI, è un'associazione di promozione sociale italiana fondata a Firenze nel 1957, come organizzazione per la difesa e lo sviluppo di case del popolo e circoli ricreativi.

“L’adesione di un nuovo Circolo alla rete associativa dell’ARCI – sottolinea Salvo Lipari, presidente di ARCI Sicilia - è sempre una buona notizia perché vuol dire che aumentano i luoghi di partecipazione e di democrazia. Che questo presidio si trovi a Pantelleria, al centro del Mediterraneo, per noi assume un valore ancora maggiore perché porta la nostra storia e le nostre pratiche di aggregazione, di promozione culturale e socialità in un territorio dalla storia millenaria, ricca di contaminazioni culturali e di rispetto della natura”.

"Chiediamo a tutti i panteschi che si rispecchiano negli ideali del nostro progetto, all’amministrazione comunale, alle associazioni pantesche già esistenti sul territorio e agli amici lontani che amano quest’isola, ai più giovani che sentono la necessità o la voglia di esprimersi, di darci una mano per far crescere questa realtà e per riuscire ad ottenere l’assegnazione di un immobile comunale che crediamo possa accogliere tutte le attività che l’associazione Arci Al Circoletto si prefigge di organizzare: cultura (arte, cinema/video, letteratura/poesia, musica, teatro danza), turismo, diritti, impegno sociale, servizio civile".