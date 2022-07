Basket 3X3: La Virus Pallacanestro Mazara è campione regionale Under 14

27/07/2022 07:33:00

Il playground “Porta del Mare” di San Vito Lo Capo ha ospitato sabato 23 e domenica 24 luglio le finali regionali giovanili 3x3 che hanno decretato le squadre vincitrici delle varie categorie che parteciperanno a settembre alle finali nazionali organizzate dalla FIP e dal CONI.

La squadra Under 14 formata da Manuel Bruno, Antonio Ditta, Lorenzo Russo e Samuele Mercogliano vince il titolo regionale e rappresenterà la Sicilia nelle Finali Nazionali che si svolgeranno in Valdichiana Senese dal 29 settembre al 2 ottobre nell’ambito del Trofeo Coni Kinder+Sport, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia.

Grande soddisfazione anche per la squadra Under 16 formata da Vincenzo Cristaldi, Nicolò Abrignani, Aleandro Massinelli e Stefano Sanfilippo che da secondi classificati conquistano invece il pass per partecipare alle finali nazionali della LB3-3x3 Basketball che si disputeranno a Roseto degli Abruzzi dal 9 all’11 settembre.

Testimonial dell’evento sono stati l’argento olimpico Giacomo Galanda e la campionessa del mondo Angela Adamoli.