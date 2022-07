Marsala, pubblicato il bando per i "buoni spesa".  La domanda entro il 26 agosto

27/07/2022 13:05:00

Pubblicato a Marsala il bando per i buoni spesa. L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune ha pubblicato l'avviso per la distribuzione di Buoni Spesa elettronici finalizzati all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. I fondi stanziati dal Governo Nazionale nell'ambito delle “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19” ammontano ad oltre 1 milione e 200 mila euro.

I requisiti per accedere al beneficio sono la residenza a Marsala e un importo ISEE pari o inferiore a 12 mila euro. L'istanza, sottoscritta dall'intestatario della scheda anagrafica familiare, deve essere redatta online sul sito internet istituzionale.

La scadenza per la presentazione delle istanze, è fissata in un mese a partire da oggi, 27 Luglio, e fino al prossimo 26 Agosto. I cittadini interessati che avessero necessità di supporti informatici per l’accesso al sito e per la presentazione della domanda, potranno rivolgersi ai locali Patronati e CAF che provvederanno a inoltrare la domanda su delega del richiedente.

I Buoni Spesa saranno assegnati in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e all'importo ISEE, secondo il prospetto riportato nell'avviso. I beni che possono essere acquistati con i buoni spesa sono quelli alimentari, di prima necessità (prodotti farmaceutici), per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc.). Per ulteriori informazioni, Segretariato Sociale, v. G. Falcone n. 5, tel. 0923993862.