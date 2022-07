Mazara, approvato (di nuovo) il Bilancio di previsione

27/07/2022 14:30:00

La Giunta municipale con deliberazione n. 107/2022 ha riapprovato il bilancio finanziario di previsione 2022-204, apportando delle modifiche alla deliberazione già approvata dalla Giunta nel maggio scorso.

Come noto, lo strumento finanziario era approdato nell'aula del consiglio comunale ma era stato ritirato dall'amministrazione nel corso della seduta dello scorso 6 luglio, a seguito del dibattito scaturito sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

"La riapprovazione del bilancio - sottolinea l'assessore alle Finanze Giacomo Mauro - consente di inserirvi la variazione all'esercizio provvisorio approvata lo scorso 18 luglio per la previsione sia in entrata che in uscita del finanziamento statale di 160mila euro per la messa in sicurezza attraverso i lavori che interesseranno la via Bessarione. Con la variazione abbiamo evitato di perdere il finanziamento statale. Sono inoltre stati inseriti alcuni emendamenti tecnici ed è stata inoltre approfondita una proficua interlocuzione con l'organo di revisione contabile rispetto al tema del fondo crediti di dubbia esigibilità, chiarendo alcuni aspetti tecnici. Il bilancio - conclude Mauro - è in equilibrio come del resto già attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con una previsione di riduzione della spesa per circa 1milione 400mila euro e maggiori entrate per circa 980mila euro. Confidiamo che dopo gli approfondimenti effettuati da parte di tutti ci sia la serenità e la responsabilità per giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva".

Con l'approvazione in Giunta del bilancio e della nota integrativa, riparte l'iter che si concluderà nei tempi di legge (circa un mese) con l'esame dello strumento finanziario da parte del consiglio comunale, dopo il passaggio in Commissione ed i pareri di legge.