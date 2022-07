Ecco perchÃ© a Castelvetrano non ci sarÃ  la disinfestazione generale

28/07/2022 12:00:00

L’Asp ha deciso che non ci sono le condizioni per la disinfestazione del territorio di Castelvetrano. E questo in base ad una recente direttiva dell’Unione Europea, che non ammette più la pratica della disinfestazione estensiva con i nebulizzatori, a mano che l’Asp non ne riconosca le condizioni, insieme all’adozione di tutte le cautele del caso. Decisione che non riguarda soltanto Castelvetrano, ma tutti i comuni della provincia di Trapani.

Si tratta pur sempre di prodotti chimici che vengono diffusi nell’aria, con potenziali pericoli per l’ambiente, le piante, gli animali e l’uomo, a cui l’Ufficio sanitario del dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’Asp di Trapani ha detto no, dopo la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale attraverso la Sager (che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti).

Non essendo stato ravvisato un allarme diffuso in tutto il territorio. Si continuerà dunque con interventi in particolari aree, in base alla valutazione delle richieste dei cittadini o della polizia municipale.