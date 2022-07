Mazara, aggiudicati i lavori per la zona nord di via Bressarione

28/07/2022 11:00:00

Aggiudicati i lavori per la manutenzione e la posa d’asfalto nel tratto nord della via Bessarione. I lavori avranno una durata massima di 90 giorni ed inizieranno dopo l’estate.

Sarà l’impresa “Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Giosuè & C sas” di Mussomeli a realizzare i lavori di manutenzione del manto stradale nella via Bessarione (tratto da via del Mare a via Fani con annessa la derivazione che congiunge la stessa via Bessarione a lungomare Fata Morgana).

E’ stata pubblicata nell’albo pretorio online la determinazione n. 1597/2022 del dirigente del settore tecnico arch. Maurizio Falzone, con la quale si prende atto del verbale di gara e si dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa Marotta di Mussomeli che ha operato un ribasso del 30,6971% sull’importo a base d’asta di euro 437mila 229,88 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 8mila 744,60. Pertanto l’importo netto di aggiudicazione è di euro 305mila 720,46 oltre Iva al 10%.

Gli interventi sono finanziati per 160mila euro con un contributo statale del Ministero dell'Interno per la sicurezza stradale e per la restante parte con fondi comunali. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, gli uffici procederanno a breve alla consegna formale dei lavori all’impresa aggiudicataria. Visti i tempi tecnici è probabile che i lavori abbiano inizio subito dopo l’estate per concludersi entro un tempo massimo di 90 giorni.