Marsala, chiuso per lavori il parcheggio interrato di via Omodei

29/07/2022 12:00:00

Sarà chiuso per cinque giorni il parcheggio interrato di via Giulio Anca Omodei.

Con una ordinanza a firma del vice Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Pocorobba, è stata dispostala chiusura per cinque giorni e comunque fino a cessata esigenza, vige il divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione forzata nel piano interrato del parcheggio Comunale di via G. Anca Omodei.

Il provvedimento si è reso necessario perché possano essere effettuati di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione alla predetta struttura.

****

BANDIERA VERDE - Sabato 9 luglio Marsala e altri Comuni della provincia sono stati premiati per avere ottenuto la Bandiera Verde, ovvero il vessillo dato a quei Comuni in cui le spiagge libere sono pienamente fruibili da bambini e famiglie. Un giusto riconoscimento per la nostra Città che, nel corso di un’apposita cerimonia tenutasi a Mazara del Vallo alla quale ha partecipato l’Assessore alle spiagge Michele Milazzo, ha ricevuto dalle mani del fondatore e coordinatore delle bandiere verdi, il professore universitario Italo Farnetani, il prestigioso vessillo, presenti anche il pediatra marsalese Angelo Tummarello e il Sindaco della Città di Mazara Salvatore Quinci.

Attualmente la Bandiera Verde che testimonia che la Città è stata scelta da oltre 2800 pediatri di tutta italia per le sue spiagge a dimensione di bambini e famiglie sventola al Palazzo Municipale. Gli altri Comuni in provincia di Trapani a essersi aggiudicati la bandiera verde sono stati Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo.