Mazara, dall'1 al 4 agosto nuova derattizzazione del territorio

29/07/2022 11:00:00

Da lunedì 1 agosto a giovedì 4 agosto a Mazara il secondo ciclo di derattizzazione del territorio. L'assessorato ai Servizi alla Città e alle Imprese verrà effettuato il secondo ciclo di derattizzazione dopo quello svolto dal 5 all'8 luglio.

Gli interventi vengono effettuati dall'impresa Da.Sca di Castellammare del Golfo, aggiudicataria del bando Mepa per tre cicli di disinfestazione e sei di derattizzazione con un ribasso del 13,34% sull’importo a base d’asta di circa 27mila euro. La tipologia d'intervento non necessita di particolari accorgimenti precauzionali per la cittadinanza. Per segnalazioni e richieste d'intervento è attiva la webapp

*****

Voto per gli italiani residenti all'estero - Per le elezioni di domenica 25 settembre 2022 gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) votano per corrispondenza. E' comunque possibile votare recandosi in Italia ma in questo caso occorre un'apposita richiesta - preferibilmente sul modello allegato - che l'interessato deve inviare (tramite consegna a mano, per via postale o per via telematica) all'Ufficio consolare operante nella propria circoscrizione di residenza, entro e non oltre il 31 luglio 2022.