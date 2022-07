Arriva il primo soft pub galleggiante allo Stagnone di Marsala

29/07/2022 09:55:00

Marsala è mare, è visita alle spiagge più belle della città, al Parco Archeologico, all’isola di Mozia ma è anche giro alla Laguna dello Stagnone per immergersi nella storia della riserva naturale con acque molto basse e salate, ammirando le quattro isole: Mothia, Isola Lunga, Santa Maria, Schola.

Qui dove i fenici realizzavano la porpora per tingere i tessuti è possibile navigare ammirando il tramonto e lo specchio d’acqua con un calice di vino in mano.

La ditta Arini e Pugliese, che da 40 anni si occupa di trasporto marittimo passeggeri proprio all’imbarcadero storico, ha varato la Motonave TANIT con una nuova veste: di giorno funzionerà sempre per il trasporto di gruppi che arrivano per visitare l’isola di Mothiae la sera si trasformerà in un softpub galleggiante,il primo in Sicilia.

Tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.00 si navigherà sulle acque dello Stagnone, ammirando uno dei tramonti più belli del mondo, sorseggiando un buon calice di vino.

E’ possibile anche noleggiare l’intera imbarcazione per eventi privati ed esclusivi.