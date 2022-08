Il Covid estivo in calo anche nel Trapanese. Ma tornano le mascherine in autunno?

05/08/2022 06:00:00

Continua la discesa dei contagi da Covid19 in Sicilia e in provincia di Trapani. I numeri confermano la fase calante del contagio, e piano piano stanno diminuendo anche i ricoveri.



Nell’ultima settimana in Sicilia si è registrato un -30.76% dell’incidenza, rispetto a una settimana fa.

In provincia di Trapani dato in linea con la media regionale: -30.6%. In tutti i maggiori centri della provincia l’incidenza dei nuovi casi è in discesa.

Nel dettaglio a Trapani -31%, a Marsala si è registrato un -30%, a Castelvetrano -35%, a Mazara -24%, ad Alcamo -38%, a Pantelleria -9%.



Casi in discesa ma si torna a parlare di quello che potrebbe succedere in autunno, con la preoccupazione di una nuova ondata e nuove varianti. Alcuni paesi, come la Germania, stanno tornando in quella direzione. "Non condivido per nulla che a ottobre si torni a indossare la mascherina obbligatoria. E' un tornare indietro clamoroso, che non andrebbe commesso in Italia. Non facciamo altri errori". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto sta accadendo in Germania, dove è stato presentato un progetto di legge secondo cui a ottobre in determinati contesti i Länder potrebbero reintrodurre l'obbligo di mascherina contro Covid-19.



Il bollettino settimanale

Nella settimana dal 25 al 31 luglio si è registrato, in linea con la tendenza nazionale, un calo di nuovi casi. L’incidenza di nuovi soggetti positivi è pari a 28.425 (-31%) con un valore cumulativo di 592/100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (865/100.000 abitanti), Agrigento (666/100.000), Siracusa (624/100.000) e Trapani (606/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (721/100.000 abitanti), tra i 60 e i 69 anni (714/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (648/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati si riferiscono al periodo tra il 27 luglio e il 2 agosto. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,81% del target regionale. Risulta con ciclo primario completato il 23,06%, ovvero 71.084 bambini. Nel target over 12, il 90,67% è stato vaccinato con almeno una dose, mentre l’89,36% ha completato il ciclo primario.



Sono ancora 1.058.228 i cittadini che, maturato il diritto di ricevere la terza dose, non l'hanno effettuata. Nello specifico, i vaccinati con dose "booster" sono 2.755.716, pari al 72,25% degli aventi diritto. Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni.



Dal 13 luglio è partita la somministrazione della quarta dose agli over 60 e alle persone ad elevata fragilità dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Dal primo marzo sono state effettuate 86.099 somministrazioni di quarta dose di cui 42.227 a soggetti over 80. Sempre nel periodo dal 27 luglio al 2 agosto sono state somministrate 12.709 quarte dosi con una media giornaliera del periodo di 1.816 somministrazioni. Rispetto alla settimana precedente, si registra una diminuzione delle vaccinazioni in quarta dose pari a -1.762 (-12%).

La situazione in provincia di Trapani

Scende il numero dei casi Covid in provincia di Trapani. Sono 4.804 gli attuali positivi (ieri erano 5.010), con 333 nuovi casi. al netto di altri 535 negativizzati e di quattro deceduti ieri.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, resta un ricoverato in terapia intensiva, sono ancora 10 in terapia semi-intensiva (come nei giorni scorsi), 58 in degenza ordinaria (-5) e 12 in Covid hotel Rsa. Questa la situazione nelle città: 1.346 positivi a Marsala (1.366), 664 a Trapani (735), 588 a Mazara del Vallo (607), 348 a Castelvetrano (385), 280 ad Alcamo (299), 246 ad Erice (268), 158 a Campobello di Mazara (157), 126 a Valderice (135), 119 a Pantelleria (111), 110 a Salemi (98), 109 a Paceco (109), 106 a Castellammare del Golfo (103), 100 a Partanna (103), 91 a Petrosino (92), 58 a Calatafimi Segesta (66), 58 a Misiliscemi (60), 58 a Favignana (56), 48 a Custonaci (60), 41 a Buseto Palizzolo (46), 40 a Santa Ninfa (40), 38 a Gibellina (41), 37 a San Vito Lo Capo (38), 15 a Poggioreale (16), 12 a Vita (10), 8 a Salaparuta (9).

Nuovi orari negli hub della provincia di Trapani

L’Asp di Trapani comunica i nuovi orari di hub, spoke e punti vaccinali territoriali in vigore da lunedì 1 a mercoledì 31 agosto 2022. Lunedì 15 agosto 2022 hub e pvt resteranno chiusi.

Trapani, Hub Cipponeri, via Salemi – lun. merc.ven.14/20 – mart. giov. sab. dom. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione) – vaccinazioni pediatriche ven. 14/20

Buseto Palizzolo, Punto vaccinale di prossimità, via S. Vito – ven.14/20

Favignana, P.v.t. Ufficio d’Igiene – giov. 9/17 con cadenza quindicinale

Pantelleria, P.V.O. Ospedale Nagar – giov 15/19

Marsala, P.V. Campus Biomedico, c.da Cardilla,1 – lun. merc. ven. 8/14 – mart. giov. 14/20 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Mazara del Vallo, Punto vaccinale P.O. Abele Ajello – lun. merc. 14/20 – mart. giov. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Salemi, P.V.O. Ospedale Vittorio Emanuele III – lun. 14/20 – mart. 8/14

Castelvetrano, Hub Castelvetrano ex Mocar, c.da Magaggiari – lun.14/20 – mart. sab. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Partanna, Hub Partanna, via Michelangelo Buonarroti – merc. ven. 14/20 – giov. 8/14

Alcamo, Hub Pala D’Angelo, via Montinaro – lun. ven. 14/20 – mart. sab. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Gli ultimi dati siciliani

Sono 3.498 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.470 tamponi processati.

Ieri erano 2.957.

Il tasso di positività è al 18,1% in aumento rispetto al 16% di ieri.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 168.459 con un decremento di 3.086 casi. I guariti sono 6.568 e 16 vittime che portano il totale dei decessi resta 11.751.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 891, 34 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, lo stesso rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 649 casi, Catania 648, Messina 770, Siracusa 264, Trapani 298, Ragusa 195, Caltanissetta 158, Agrigento 342, Enna 174.

Il virus in Italia

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano stati 45.621.

Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri quando era al 17,8% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 242.010 tamponi. Sono invece 362 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9734, 272 in meno rispetto a ieri.