Arrivano i temporali in Sicilia. Strade come fiumi nel Nisseno

08/08/2022 08:15:00

La fine del gran caldo in Sicilia arriva in maniera brusca, con forti temporali che si sono abbattutti ieri nell'entroterra siciliano.

La situazione più critica a Caltanissetta e a San Cataldo dove ha piovuto con forza per circa un'ora a partire dalle 15. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate.

Pioggia, vento e grandine hanno causato la caduta di numerosi alberi anche in piena città. In particolare alberi si sono abbattuti anche su diverse auto su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone. Molte persone hanno contattato i pompieri per l’allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e via Due Fontane e a San Catalto in via Babbaurra.

Sarà una settimana segnata dall'instabilità in Sicilia, con possibilità di altri temporali, già a partire da oggi 8 agosto. Nei prossimi giorni si osserverà un primo aumento della nuvolosità e dell’attività temporalesca e la ventilazione a tratti si disporrà da Maestrale. I giorni successivi l’attività temporalesca è prevista diventare più diffusa e intensa .

Secondo il bollettino della Protezione Civile, potrebbero esserci rovesci e temporali sparsi e il maltempo potrebbe toccare un po’ tutte le province della Sicilia. Tuttavia, non ci sarà alcuna allerta per rischio idrogeologico e idrico e il caldo estivo non abbandonerà l’isola. Non sono previste neanche allerte per ondate di calore e per il rischio incendi, invece, solo allarme arancione (stato di preallerta).