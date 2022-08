Marsala, altra perquisizione ad Amabilina. Arrestato un uomo, ecco perchè 

13/08/2022 10:19:00

Polizia di Stato di nuovo in azione nel quartiere di Amabilina a Marsala. Questa volta non si è trattato di un blitz come quello di qualche settimana fa, che ha portato a scoprire droga ed armi nel rione (qui l'articolo).

Si è trattato di un'irruzione a sorpresa a casa di un uomo, che deteneva un fucile a canne mozze, oltre a munizioni e fedeli riproduzioni di armi corte.

L'uomo è stato arrestato.

All’interno di un garage di pertinenza dell’uomo gli operatori hanno rinvenuto un fucile a canne mozze, originariamente compendio di furto, con due cartucce di cui una già esplosa, oltre alle riproduzioni fedeli di un revolver e di una semiautomatica, prive di tappo rosso. Nell’abitazione erano invece presenti delle munizioni per armi corte di diverso calibro, contenute in una teca.

L’indagato, con precedenti penali e sorvegliato speciale è stato così arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di arma alterata e tradotto in carcere.

Il provvedimento, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, è stato poi convalidato dal GIP, che ha confermato per l’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.