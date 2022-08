Gli eventi di Agosto in provincia di Trapani, dagli  spettacoli tra i templi agli altri appuntamenti del weekend  

20/08/2022 06:00:00

Tanti gli appuntamenti da segnalare per questo fine settimana in provincia di Trapani.

Sabato 20 e domenica 21 agosto, a San Vito Lo Capo la tappa conclusiva di Aygo X Vertical Summer Tour, evento itinerante pieno di divertimento, animazione, musica ed attrazioni che ha riempito le spiagge di Lignano Sabbiadoro, Albissola Marina, Cattolica, Formia, Paestum, Castellaneta e Soverato. Il Tour chiude alla grande a San Vito Lo Capo, presso la spiaggia libera in Via Faro, con la novità di Toyota Aygo X come “title partner”. Sarà quindi possibile provare la nuova Toyota Aygo X, l’urban crossover Toyota. format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera (10-19, in alcuni casi anche di sera/notte) e per tutto il week end, su una superficie di 1.500 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Cambiando spiaggia, ma sempre nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto, sport e promozione del territorio saranno protagonisti sulla spiaggia di Tre Fontane, presso il lido Monnalisa, dove si terrà la Finale Master del Campionato di Beach Volley Fipav Sicilia. Ventiquattro coppie maschili e 12 femminili, provenienti da tutta la Sicilia, ma non solo, si affronteranno prendendo parte ad avvincenti e spettacolari sfide che decreteranno le coppie vincitrici della competizione regionale. La manifestazione sportiva è promossa dalla Fly Volley Marsala, in collaborazione con Gesan Com, Mc Stone Italia, Johya.it, Old Wild West e Lido Monnalisa con il patrocinio della Fipav e del Comune di Campobello di Mazara. RMC 101, media partner dell'evento, curerà invece gli eventi musicali durante lo svolgimento del torneo.

Proseguono anche gli appuntamenti con Segesta Teatro Festival. Sabato 20 e domenica 21 agosto, alle ore 19.30 presso il Teatro antico, torna la grande tragedia classica riletta in chiave contemporanea con Rudens, la commedia di Plauto con la regia e l'adattamento di Giuseppe Argirò. Sergio Basile e Gianluigi Fogacci disegnano una partitura moderna, viva, che recupera l’etica della giustizia, non tralasciando il divertimento e la leggerezza dei personaggi che animano questa fiaba moderna, questa storia senza tempo.

Sabato 20 agosto, alle ore 22.00 sempre al Teatro Antico di Segesta, va in scena La guardiana delle rovine. Insieme a Ierofanie Festival di Naxos, il concerto-spettacolo di Miriam Palma, in programma in Prima Nazionale al Teatro Antico di Segesta. Un mosaico di antiche tradizioni sonore del Mediterraneo, con il suo patrimonio letterario e archetipico, con i suoi miti, elementi di congiunzione fra la nostra interiorità e le leggi fisiche che governano il mondo.

Scoprire i templi all’alba seguendo le guide, ascoltare un soprano, scoprire delle “archeonote” su un antico aulos e … nuotare sulle rovine dell’antica darsena ormai sommersa. A Selinunte si può. Il parco archeologico mostra siti inediti ma soprattutto propone visite immersive alternative in stretto dialogo tra archeologia ed edutainment; è sì un esperimento, ma che il pubblico mostra già di apprezzare moltissimo. Dopo i quasi trecento spettatori all’alba “lirica” tra i templi di Selinunte, ecco il nuovo appuntamento domenica (21 agosto) sempre con il format di CoopCulture: si entrerà nel parco alle 5 del mattino, quando i templi sono ancora immersi nel buio. La visita guidata porterà verso il Tempio E seguendo il racconto della città antica: le voci liriche (i soprani Federica Maggì e Emanuela Sala, il tenore Luciano Giambra) emergeranno dal buio, tra arie note, qualche incursione pop, e un gran finale con “Nessun dorma” quando il sole si è ormai alzato. Con Maurizio Maiorana (fiati percussione e voce), Manuel Scarano (chitarra e voce) e Marcello Iozzia al pianoforte, drammaturgia musicale di Giovanni Mazzara.

A chi è affascinato dal mondo del cinema e della televisione segnaliamo la I^ edizione del “Premio Selinus – Eccellenze Castelvetranesi” 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, che si terrà sabato 20 e domenica 21 agosto, alle ore 21.00, presso il Parco Archeologico di Selinunte. Protagonista della prima serata, sabato 20 agosto, sarà l’attore Giancarlo Commare, volto noto delle fiction italiane, che dialogherà con il regista campobellese Piero Indelicato, da anni impegnato nella promozione teatrale su tematiche civili. Domenica 21 luglio, sarà premiato l’attore Fabrizio Ferracane, vincitore del Nastro d’argento come migliore attore non protagonista, per la sua magistrale interpretazione di Pippo Calò, nel film di Marco Bellocchio, «Il traditore». Ferracane sarà protagonista di una conversazione con l’assessore Graziella Zizzo, intervallata dalla proiezione di cortometraggi e scene di film, che vedono nel cast lo stesso attore.

Sabato 20 agosto alle ore 21,30 presso l'atrio del Palazzo Comunale di Marsala doppio spettacolo all’interno della terza rassegna Theatrinacria a cura dell'associazione culturale Skenè di Marsala presieduta da Massimo Licari: due atti unici di Eduardo De Filippo dal titolo: “Sik-Sik” e “Pericolosamente”. A calcare il palcoscenico sarà la compagnia “E.. si va in scena” di Tarquinia in collaborazione con la compagnia FAVL di Viterbo. Lo spettacolo si compone di due atti unici di genere brillante del grande Eduardo de Filippo: £Sik Sik l’artefice magico” e “Pericolosamente”. A seguire sarà messo in scena “Pericolosamente”, un atto unico scritto da De Filippo nel 1938, appartenente al filone della "Cantata dei giorni pari".

A Mazara del Vallo, domenica 21 agosto si conclude il Festino di San Vito Martire. Alle ore 17,15 ci sarà processione del simulacro di San Vito dalla Cattedrale a piazzale Quinci. Alle ore 18,30 al porto nuovo imbarco del simulacro di San Vito e successivo rientro nella chiesa di San Michele e alle ore 24.00 grande attesa per i giochi pirotecnici.

La settimana prossima, a Marsala, due appuntamenti con i libri. Martedì 23 agosto, alle ore 19 nel Giardino storico del Museo Lilibeo, al Parco Archeologico, Francesco Bozzi, storico autore di Fiorello, presenterà il suo nuovo libro “Filosofia del suca” (Solferino editore). Ad accompagnare l'autore sarà Angelo Duro, comico palermitano che sta accompagnando Bozzi nel suo tour estivo, dando vita a un vero e proprio show. L’iniziativa inaugura la seconda edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Marsala e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - del Comune di Marsala e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala.

Mentre mercoledì 24 agosto, l'appuntamento è alle ore 19 alla Villa Genna, in contrada Spagnola, per la presentazione del romanzo Animale (Italo Svevo Edizioni, 2022) di Giuseppe Nibali. A conversare con Nibali ci sarà Marco Marino. La presentazione si avvale della collaborazione dell'associazione 38° Parallelo e della libreria Mondadori di Marsala.