Festival della Bellezza: gli incontri in Sicilia con Massimo Cacciari e Umberto Galimberti

25/08/2022 12:52:00

Il Festival della Bellezza tra fine agosto e inizio settembre approda per la prima volta in Sicilia

per quattro incontri con Umberto Galimberti e Massimo Cacciari.

Il Festival concepito intorno all’idea di “arte nell’arte”, in cui il pathos degli eventi si fonde con quello degli scenari, propone in Sicilia riflessioni filosofiche sui fondamenti della nostra identità in luoghi simbolo di arte, storia e scienza come il Cretto di Burri a Gibellina, il Teatro e il Tempio di Segesta e Erice.

Il 31 agosto (ore 19.00) al Cretto di Burri Massimo Cacciari nell’appuntamento Lo strappo simbolico dell’arte riflette tra paesaggio e simboli su filosofia e estetica dell’opera d’arte. Il 1° settembre doppio appuntamento a Segesta: alle 19.00 al Teatro antico Umberto Galimberti nella lectio La sapienza greca analizza lo spirito della civiltà ellenica tra essere e logos, alle 21.15 al Tempio Massimo Cacciari con una riflessione filosofica sulla tragedia evoca miti e tabù della grecità espressi in epocali opere teatrali. Appuntamento di chiusura il 2 settembre (ore 19.00) al medievale Castello di Venere a Erice con Umberto Galimberti su Filosofia, Scienza, Esistenza, dalla doxa all’episteme i fondamenti della conoscenza rispetto ai fini.

Il Festival della Bellezza si conferma tra le più originali e prestigiose manifestazioni nazionali con eventi inediti connessi tra loro sul tema dell’edizione in luoghi di straordinaria suggestione. Giunto alla IX edizione, quest’anno propone tra giugno e ottobre 35 appuntamenti sul tema “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli” in luoghi storici dell’arte e della cultura italiana, dal V secolo a.C. (Tempio di Segesta) alla seconda metà del Novecento (Cretto di Burri), passando per città d’arte come Roma e Firenze, opere epocali come l’Ultima Cena di Leonardo, celebri teatri tra cui il Vittoriale, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Romano di Verona, il Teatro Bibiena di Mantova, siti Unesco e della classicità come il Palazzo della Ragione di Padova e le Grotte di Catullo a Sirmione.

Tra gli ospiti dell’edizione, Vinicio Capossela, Massimo Recalcati, Dacia Maraini, Simone Cristicchi, Carlo Lucarelli, Fiorella Mannoia, Alessandro Piperno, Melania Mazzucco, Samuele Bersani, Tullio Solenghi, Vittorio Sgarbi, Federico Buffa, Guia Soncini, Morgan, Arianna Porcelli Safonov, Aldo Grasso, Ornella Vanoni, Stefano Massini.

Promosso da Ministero del Turismo il Festival della Bellezza è organizzato dall’associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, coordinamento generale di Alessandra Zecchini, programmazione editoriale di Marilisa Capuano, relazioni istituzionali di Carlo Renzo Dioguardi e Nicola Pasini.

Ha come Main Partner Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali); partner degli eventi in Sicilia è Caffè Moak.

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con il Comune di Gibellina, il Parco Archeologico di Segesta e il Segesta Teatro Festival, il Comune di Erice, la Fondazione Erice Arte e il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Programma del Festival sul sito festivalbellezza.it