E' “Pantescus” il nome della nuova specie di grillo scoperta a Pantelleria

27/08/2022 18:00:00

Gli utenti social hanno deciso: sarà Pantescus il nome della nuova specie di grillo scoperta questa estate a Pantelleria da alcuni ricercatori ed entomologi presenti sull'isola per via di alcuni studi scientifici realizzati dall'Università di Palermo e dalla Fondazione "Edmund Mach - Centro Trasferimento Tecnologico" e finanziati dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria tramite fondi del Ministero della Transizione Ecologica.

L'Ente Parco, per coinvolgere maggiormente la popolazione - riporta Parks - e tutti coloro che amano l'isola, aveva lanciato un sondaggio con l'obiettivo di scegliere un nome per questa nuova specie, proponendo quattro alternative. Pantescus, ovvero abitante di Pantelleria ha predominato con il 57,6% dei voti. Il 20,4% dei votanti ha optato per phantasma, (che è passato inosservato per tanto tempo e solo per caso è stato scoperto), mentre il 19,4% ha votato per petrosus (che vive tra le rocce vulcaniche nei pendii di difficile accesso dell'isola) e solo il 2,6% per marinus, (nome legato alle coste dirupate dell'isola).

Un modo interattivo e divertente per poter partecipare alle attività scientifiche in atto e soprattutto volto a valorizzare lo scrigno di biodiversità che l'Isola custodisce gelosamente.

L'insetto è stato individuato dagli entomologi in alcuni dei luoghi più inaccessibili della parte meridionale dell'isola e, a scopo scientifico, sono stati catturati alcuni esemplari.

Attraverso il suo particolare e insolito canto i ricercatori hanno scoperto dunque che si tratta di una nuova specie di grillo, completamente sconosciuta alla scienza, appartenente al genere Acheta.