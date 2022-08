28/08/2022 11:08:00

A Valderice, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 39enne del posto, in quanto deve scontare una pena di 2 anni per un furto in abitazione.

Gli investigatori dell’Arma avevano raccolto gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti per il furto in una villa messo a segno nel 2017, in provincia di Trapani, unitamente ad un complice.

Nella circostanza erano stati portati via alcuni gioielli, molti dei quali di grande valore affettivo, che i Carabinieri avevano poi restituito ai legittimi proprietari.

I Carabinieri erano riusciti a risalire all’autore del furto grazie ad una meticolosa visione delle immagini della videosorveglianza della zona.