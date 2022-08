A Marsala torna Siciliamo, tre giorni in piazza: spettacoli, talk e promozione del territorio

29/08/2022 11:48:00

Torna a Marsala, per la decima edizione, "Siciliamo", un festival unico nel suo genere, che unisce lo spettacolo e l'intrattenimento, alla promozione del territorio, con momenti di approfondimento e una vetrina per le eccellenze dell'economia trapanese,e non solo.

Il via il 2 Settembre, venerdì, alle 18 e 30, al complesso monumentale di San Pietro, con gli stand degli espositori e la possibilità di degustare il meglio delle produzioni tipiche siciliane. "E' un vero e proprio villaggio enogastronomico - commenta Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, che organizza la manifestazione - reso possibile grazie alla collaborazione di tanti partner, tra cui le Strade del Vino di Marsala, che ringrazio, e le tante cantine storiche che hanno voluto aderire alla nostra proposta".

Il villaggio enogastronomico sarà accessibile a tutti: chi vorrà, potrà acquistare il biglietto, che comprende un bicchiere con un comoda tasca a tracolla e la possibilità di scegliere due tra le tante porposte gastronomiche dell'area food, insieme a due calici di vino. Il biglietto dà anche la possibilità di assistere agli spettacoli a Piazza della Repubblica.

Tanti gli spettacoli sul palco centrale, venerdì alle 23 ci saranno Toti e Totino, Sabato Neja con Sasà Salvaggio, domenica Il concerto “Friend Will be Queen - Tribute Show”, e poi la musica di Rmc101 tutte le sere.Spazio anche all'attualità, con un talk condotto dal direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, sabato alle 19, per discutere dei temi economici del territorio.