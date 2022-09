Dopo le Marche,  paura per il maltempo in provincia di Trapani: c'è l'allerta meteo

16/09/2022 20:24:00

Dopo quanto successo nelle Marche, c'è paura per i danni del maltempo in tutto il Sud Italia.

E adesso l'ansia è per il Sud. Proprio la provincia di Trapani, insieme a mezza Sicilia, è oggetto di un'allerta meteo della Protezione Civile.

L'allerta, di colore giallo, vale per le prossime 24 ore. Si prevedono forti temporali. E c'è il timore di qualche bomba d'acqua che colpisca con violenza, come già accaduto in passato, i centri abitati di Mazara, Trapani, Marsala, Castelvetrano, Alcamo.

Sono intanto nove le vittime accertate dell'alluvione. Qui un articolo di Vivere Senigallia, giornale delle Marche che, come Tp24, fa parte dell'Associazione Nazionale della Stampa Online.