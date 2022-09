Cous Cous Fest, Vie dei Tesori e altro: tutti gli appuntamenti in provincia di Trapani

17/09/2022 07:30:00

Sembra un’estate che non vuole finire quella della provincia di Trapani, che continua ad ospitare eventi di grande richiamo tra musica, esplorazioni di siti e parchi archeologici e che apre questo fine settimana con il Cous Cous Fest.

A San Vito Lo Capo si è aperto ieri, venerdì 16, e durerà fino al 25 settembre, il Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale più atteso dell’anno.

Quest’anno celebra il suo venticinquennale all’insegna dello slogan “Love never stops” riunendo, come è tradizione, paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. E, finalmente, dopo lo stop del lockdown, anche dieci spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo: Dargen D'Amico, Eugenio Bennato, Antonella Ruggiero, Med Free Orkestra, Ermal Meta, Piero Pelù, Lello Analfino, Orchestra Notte Della Taranta, Shantel, Agricantus, Brama, Eman e Cordio. Novità dell’edizione di quest’anno saranno gli incontri con gli artisti, i "Talk and music", una serie di interviste che vedranno protagonisti Ermal Meta e Piero Pelù in un dialogo alla loro scoperta e riscoperta, anche e soprattutto oltre la musica. Il Campionato del mondo di cous cous, il Bia Cous cous world championship, è il momento centrale del Cous Cous Fest: una gara tra chef internazionali all’insegna dello scambio e dell’integrazione. I visitatori avranno inoltre la possibilità di scegliere di gustare menù con oltre 30 proposte di ricette di Cous cous nelle tre aree di degustazione apposite (la Casa del cous cous Al Waha, gestita dallo chef Peppe Buffa, la Casa del cous cous sanvitese, gestita dallo chef Peppe Salmeri e la Casa del cous cous dal mondo, gestita dalla chef Piera Spagnolo). Sabato 17 settembre è atteso il concerto alle ore 22.30 di Eugenio Bennato “Tarantapower”: dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Taranta power, oltre 50 anni di carriera dedicata alla ricerca della musica popolare dell’Italia meridionale. Domenica 18 settembre, alle ore 21.00, si esibiranno Antonella Ruggiero e i Musicanti. Antonella Ruggiero, storica voce dei Matia Bazar considerata fra le più belle del panorama italiano, insieme a I Musicanti, ensemble di musicisti che da oltre 20 anni, sotto la guida di Gregorio Caimi, contaminano la tradizione musicale siciliana con quella di altri Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, per un concerto unico nel suo genere.



Sul sito ufficiale del festival è possibile consultare il programma completo dettagliato, conoscere gli chef dei Paesi partecipanti, la giuria e costi di ingresso: www.couscousfest.it.

Dai colori e i sapori del Cous Cous Fest passiamo alle bellezze, alle esperienze e alle scoperte di un altro fine settimana delle Vie dei Tesori. Trapani è stata la città più visitata del primo weekend e come al solito sono andate subito sold out le visite al Castello della Colombaia che si raggiunge su una barca d’epoca.

Non va perso il Villino Nasi (appartenuto all’ex ministro Nunzio Nasi) con gli interni d’epoca, e un incredibile affaccio sul mare, nato com’è sulla lingua di terra tra Torre di Ligny e la Colombaia.

Marsala è incoronata regina dell’archeologia: dalle piccole piramidi funerarie della necropoli di via del Fante, alle Insulae di via delle Ninfe, alle aree dalla Plateia Aelia, nella Lilibeo romana, sono tutti siti appena riaperti, veri gioielli recuperati; e per chi vuole ulteriormente approfondire, ecco le visite agli scavi di Mozia condotte da un archeologo della Sapienza di Roma, Lorenzo Nigro; a seconda dell’orario scelto, si visiteranno cantieri di scavo differenti. E visto che siete allo Stagnone, scoprite le Saline Genna dove la pelle diventa morbidissima con lo scrub al sale; o salite sul Piper per un volo indimenticabile (partenza da Birgi, con Enac e Airgest). Senza dimenticare le degustazioni e visite in cantina: ne aprono ben sei. Chiude Mazara, che apre per la prima volta San NicoloÌ€ Regale, una Cuba con i mosaici romani che si trovano proprio sotto la chiesetta e che forse facevano parte della piscina di una domus romana; poi la Regale Abbazia di Santa Maria dell’Alto che pare risalga al 1085, con i suoi 45mila volumi. Quel luogo magico che eÌ€ sant’Ignazio dei Gesuiti, un rudere a cielo aperto. Ma si potrà anche incocciare il couscous alla cooperativa Habibi o partecipare alla vendemmia. Insomma, basta armarsi di smartphone per controllare sul sito www.leviedetesori.com orari, testi e schede di luoghi, esperienze e passeggiate, acquisire i coupon. Scegliere e partire.

Continua il calendario di eventi al parco archeologico di Selinunte, tra musica, spettacoli, versi, libri e teatro. Sabato 17 settembre, alle ore 19.00 presso il Baglio Florio, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (che cadono il 24 settembre), si presenta il libro "Paesaggi del Belice. Gli anni del prima e del post terremoto fino ai nostri giorni” con Giulia Casamento, Paolo Madonia, Giuseppe Maiorana, Paolo Mattia, Enza Messana, Giuseppe Salluzzo. Interventi del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano e dell’assessore alla Cultura, Gabriella Zizzo, del direttore del Parco archeologico Felice Crescente e del direttore del GAL Valle del Belice, Alessandro La Grassa. Seguirà la proiezione in anteprima del documentario “Le cose ritrovate” di Chiara Bazzoli [EffendemFilm], alla presenza della regista.

La Rete Museale e Naturale Belicina organizza una due giorni dal titolo “Narrare il territorio, scoprire meraviglie. Riflessioni educative nei luoghi di cultura della Rete”, che si terrà il 17 ed il 18 settembre tra Gibellina e Selinunte, con in programma momenti di confronto, tavole rotonde, presentazioni, proiezioni, visite guidate e percorsi formativi. La manifestazione, giunta al suo secondo appuntamento, si svolge in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ed è dedicata all'esplorazione del patrimonio nel contesto del cambiamento climatico.

A Favignana sabato 17 settembre si conclude il il "Liberty Lines Jazz Festival", la cui direzione artistica è di Maurizio Carpi, con “Gianluca Guidi canta Sinatra” (Formazione: Gianluca Guidi - Voce, Claudio Colasazza - Piano, Amedeo Ariano - Batteria, Dario Rosciglione - Contabbasso). Il concerto si svolgerà a “Cava Sant’Anna, l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei 200 posti.

Anche questo fine settimana non mancano gli incontri dedicati ai libri. Sarà presentato sabato 17 settembre, alle ore 18 presso le Salina Genna, il romanzo di Elio Licari "Quando l'amore illumina la vita". Insieme all'autore dialogherà Eleonora Lo Curto, che ne ha curato la prefazione. Gli artisti Zoya Nademlynska e Leonardo Pavia accompagneranno musicalmente l'incontro. L'attrice Eleonora Bongiorno interpreterà alcuni passaggi tratti dal libro.

Domenica 18 settembre 2022, all’arena delle rose di Castellammare del Golfo, alle ore 20,30, la presentazione del libro “Negazione” del giornalista Enrico Bellavia. Alle ore 21,15 sarà proiettato il film “I semi del 92- 1992-2022 trent’anni dalle stragi di mafia” del Giornalista Salvatore Cusimano. Seguirà discussione con il Procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia, Enrico Bellavia e Salvatore Cusimano. L’evento è un fuori programma nell’ambito della rassegna letteraria “Libri & tramonti” patrocinata dal Comune nel parco rupestre “Re Ferdinando” di Scopello che da luglio ha visto sei appuntamenti culturali, a cura del Dottor Ernesto Melluso, gruppo lettori Fraginesi, Conza e Scopello coordinato da Marzia Furnari.

Un evento per i radioamatori invece è organizzato da WHISKEY MIKE domenica 18 Settembre 2022, nella Sala Convegni di Villa Favorita. Si tratta della Fiera Radiantistica, con mostra di apparecchiature elettroniche di ogni tempo, a ingresso gratuito.

Domenica 18 settembre 2022, in oltre cento località in Italia, si svolgerà la ventitreesima Giornata Europea della Cultura Ebraica. L’Archivio di Stato di Trapani aderisce alla giornata celebrativa presentando al pubblico una mostra tematica nella quale i documenti proposti offrono spunti per sviluppare il concetto di rinnovamento nelle sue diverse sfaccettature, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza della cultura ebraica attraverso le testimonianze archivistiche. La mostra sarà aperta dal 18 settembre al 18 ottobre 2022, con aperture straordinarie nelle giornate di sabato 24, domenica 25 settembre e domenica 9 ottobre. Per maggiori informazioni: www.ucei.it/giornatadellacultura www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it/eventi

A Partanna si terrà la I^ edizione del ‘Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna’, alle ore 21.00 al Castello Grifeo. La manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, con il patrocinio del Comune di Partanna, dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Unione dei Comuni del Belice, è dedicata a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Partanna.

A Marsala, presso la Chiesa di Pastorella si conclude questo weekend il Pastorella Music Fest con un programma ricco di eventi tra stand espositivi, degustazioni gastronomiche e concerti.

Il Gruppo del Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese, nell’ambito delle attività tese alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del territorio, ha inteso partecipare - col patrocinio della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo - al programma di rilancio della festa e della fiera in onore della Madonna della Tagliata, fortemente voluto dal rettore della chiesa don Giacomo Putaggio. Pertanto, domenica 18 settembre, festa della Titolare, alle ore 20.30, un corteo rievocativo della miracolosa apparizione della sacra effige “Antiqua et veneranda Imago” ad opera dei tagliapietre muoverà dal Convento dei Minimi di San Francesco da Paola per dirigersi al santuario della Vergine Maria percorrendo la Via Vittorio Veneto e la via Tagliata. La cittadinanza è inviata a partecipare a questo evento di fede, devozione e storia.

Infine, un appuntamento con l'arte da segnalare. Marsala fino al 2 ottobre ospiterà la mostra “Da Isola a Isola – Il Ritorno” dell’artista messinese Giko, all’anagrafe Giacoma Venuti, realizzata con il patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, in collaborazione con l’associazione The Loft Arte di Messina.