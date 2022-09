Trapani, turisti americani ricevuti dal sindaco Tranchida a Palazzo D'Alì

20/09/2022 12:48:00

Questa mattina, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha ricevuto a Palazzo d'Alì un gruppo di turisti americani presenti per la prima volta nella nostra città ed affascinati dalla bellezza dei luoghi, dall'accoglienza e dallo straordinario cibo.

I graditi ospiti, giunti nel nostro territorio nei giorni scorsi, sono stati accompagnati al Municipio da Stefano Grillo della Scuola Virgilio, che da oltre 10 anni crea tour culturali in Sicilia. Si tratta del primo viaggio in Sicilia occidentale organizzato da un noto tour operator internazionale che ha scelto Trapani come base, dopo molti anni nei quali erano sempre state privilegiate le zone orientali dell'isola.

“Sono felice di aver ricevuto le turiste straniere che hanno espresso grandi apprezzamenti per la nostra città, sia dal punto di vista artistico che enogastronomico e culturale - dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - e sono al pari estremamente felice che i tour operator comincino ad investire in Sicilia occidentale, puntando sulla nostra città e sul comprensorio territoriale West Sicily quale meta turistica dove trascorrere piacevoli giorni di vacanza”.