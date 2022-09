Erice, città della scienza. Seminari con studiosi da tutto il mondo

24/09/2022 06:00:00

Si è svolto mercoledì scorso presso l’aula Richard Feynman all’Istituto Rabi-San Rocco della Fondazione “Ettore Majorana” e Centro di Cultura Scientifica di Erice, la conferenza di presentazione di più di 40 seminari scientifici che compone un più ampio programma di studi.

I seminari scientifici che si svolgeranno per tutto il 2023, dal mese di marzo al mese di novembre, riguardano diversi ambiti del sapere umano, dalla fisica nucleare e subnucleare al giornalismo scientifico e divulgativo, dalla cardiologia alla matematica. Insomma, un programma ricchissimo di cultura scientifica con materie trasversali con la partecipazione di personalità scientifiche internazionali.

Presenti all’evento i figli del presidente della fondazione Antonio Zichichi (anch’egli intervenuto alla conferenza in videochiamata da Ginevra) Fabrizio e Lorenzo Zichichi, la sindaca di Erice Daniela Toscano, il presidente della Fondazione Erice Arte Nicola Adragna, il presidente INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) Antonio Zoccoli e lo scrittore, poeta e artista marocchino (anch’egli in video conferenza) Tahar Ben Jelloun che ha presentato la sua mostra dal titolo “Erice un posto unico al mondo”, composta da suoi dipinti e da installazioni di artisti e artigiani siciliani, visitabile da martedì 20 settembre alla Torretta Pepoli che riapre al pubblico in tutta la sua bellezza, fino al 4 novembre.

Al termine della conferenza di presentazione, abbiamo intervistato Lorenzo Zichichi che ha risposto alle nostre domande circa il grande significato culturale di questa serie di seminari e dell’azione scientifica della Fondazione Ettore Majorana anche e soprattutto nel contesto storico in cui viviamo, e Daniela Toscano che ha voluto sottolineare la sua volontà di coinvolgere i giovani studenti in queste iniziative culturali e scientifiche per farli appassionare di questi temi e di queste materie, anche in vista di un orientamento post scolastico e di scelta dell’indirizzo di studi universitari.