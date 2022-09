Trapani, riapre la piscina comunale di via Tenente Alberti ma a determinate condizioni

27/09/2022 09:00:00

Lunedì della settimana scorsa la dirigenza dell'ASD Acquarius ha incontrato l'amministrazione comunale di Trapani per un tavolo tecnico, finalizzato alla riapertura dell'impianto comunale natatorio di via Tenente Alberti. La Piscina Comunale di Trapani, sarà oggetto a fine stagione, di un importante intervento di efficientamento energetico da parte del Comune di Trapani attraverso l'accesso di quest'ultimo ai fondi previsti dal PNRR.

Al tavolo tecnico ha partecipato anche il consulente energetico dell'ASD Aquarius che ha messo in evidenza e spiegato, con numeri alla mano, le prospettive di spesa energetica dell'anno sportivo in corso 2022-23 nel caso di apertura dell'impianto (aumenti oltre il 300% nel caso dell'energia elettrica e oltre il 350% nel caso del gas), passando da una spesa di € 80.000,00 annuali ad oltre € 270.000,00 solo per le spese energetiche.

"L'intenzione condivisa è quella di riaprire un impianto sportivo strategico - scrivono i responsabili dell'Asd - che innanzi tutto valorizzi un territorio caratterizzato da un tessuto urbano e sociale che presenta di per sé delle mancanze e delle problematiche ma anche grandi potenzialità, ma è anche uno spazio civico che da sempre rappresenta importante punto di riferimento per giovani, atleti agonisti, disabili, associazioni, enti di formazione, scuole, ma anche semplici fruitori e utilizzato anche dagli istituti superiori per l'alternanza scuola lavoro, insomma un luogo di aggregazione e convivenza democratica".

Aquarius sta riorganizzando il proprio “know how” ed ha già iniziato i lavori di manutenzione ordinaria che a breve porteranno alla riapertura.

"Naturalmente altrettanto celermente ci aspettiamo le azioni concrete e pratiche da parte dell'amministrazione chieste e discusse, condizioni necessarie ma non sufficienti per poter svolgere il servizio con una certa "vigile" serenità.

Da ieri lunedì 26 settembre, intanto, la segreteria è aperta ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Confidiamo - sottolineano dall'Asd Aquarius - in una rapida organizzazione e pubblicazione dei bandi di gara che porteranno attraverso i fondi del PNRR, all'installazione di apparecchi e strumentazioni per un significativo risparmio energetico futuro”.