Paceco, al via i lavori per l'allaccio delle fognature in via Biagio Amico 

27/09/2022 13:05:00

“Stiamo restituendo dignità agli abitanti del quartiere popolare di via Biagio Amico di Paceco. E lo stiamo facendo grazie al comune impegno condiviso con l’amministrazione comunale, con l’ex assessore Castelli che ha per primo spinto verso la progettazione e con l’attuale assessore Valenti che ha raccolto, condividendola, l’iniziativa. Lo stiamo facendo seguendo quindi la strada della

sinergia tra gli enti e utilizzando somme del nostro bilancio provenienti dai fondi residui della legge 560/93 destinati alle ristrutturazioni”.

Il presidente Iacp Avvocato Vincenzo Scontrino annuncia l’avvenuto avvio dei lavori per l’allaccio alle fognature degli scarichi delle palazzine di via Biagio Amico di Paceco. Si tratta di un agglomerato che comprende alcune palazzine per complessivi 12 alloggi popolari. Il cantiere è stato avviato lo scorso 1 settembre ed è stato affidato alla ditta Saullo di Alcamo. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo 1 ottobre. L’importo dei lavori è pari a euro 38.556,54.

“Cancelliamo così – prosegue Scontrino – la possibilità che vengano a ripetersi eventi di insalubrità per gli abitanti di questo rione, dovuti al pessimo funzionamento della rete fognaria”.

“I lavori – spiega il Direttore Generale Eugenio Sardo – sono stati progettati dal nostro ufficio tecnico, saranno realizzati nuovi tratti di tubazione e pozzetti di ispezione opportunamente dimensionati a partire dalla condotta comunale situata in via Sciascia e in via Mazzini per migliorare la rete esistente e consentire gli allacci degli scarichi al piede delle colonne a servizio degli edifici. Si tratta di un intervento di notevole importanza sotto il profilo igienico sanitario”.