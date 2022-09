27/09/2022 11:42:00

Questa volta è Falstaff che, per l'edizione 2022, in un focus sui vini siciliani dà ben 90 punti ciascuno a tre vini Caruso & Minini. Si tratta di tre vini della linea Naturalmente Bio, che trova sempre più riscontro nella critica e nell'apprezzamento di appassionati ed intenditori.



In particolare, meritano l'attenzione di Falstaff tre etichette: Grillo, Perricone e Nero D'Avola.



Falstaff raggiunge quasi un milione di lettori, ed è un punto di riferimento per i wine lover di tutto il mondo.