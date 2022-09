Campobello, il comune assegna in locazione due terreni confiscati alla mafia

28/09/2022 09:00:00

A Campobello si assegnano in locazione due terreni confiscati alla mafia. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in locazione di 2 terreni confiscati.

Si tratta, in particolare, di un lotto di terreno di 4729 metri quadri, confinante con cave di sabbia, sito in contrada Bosco, con destinazione urbanistica E4 (Zona agricola del Parco delle Cave) e di un terreno di 1015 metri quadri, in contrada Campana Caputo, con destinazione urbanistica E1 (zona agricolo –produttiva).

Per la locazione di entrambi i terreni, che sono attualmente incolti, il Comune ha previsto un canone mensile complessivo di 65 euro per sei anni.

Le istanze possono essere presentate da enti, associazioni e soggetti privati, in un unico plico, esclusivamente in forma cartacea, presso l’ufficio protocollo del comune di Campobello di Mazara sito in via Mare n.2, o a mezzo Raccomandata A/R, entro le ore 14 del 19 ottobre 2022. È possibile consultare integralmente l’avviso al seguente link.