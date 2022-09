Un travolgente Marsala Futsal batte 5 a 3 il Mazara nel secondo turno di Coppa Italia

29/09/2022 21:58:00

Nel match di Coppa Italia di serie C1 di calcio a cinque, valido per il secondo turno del quadrangolare A, mercoledì sera il Marsala Futsal ha superato, con il punteggio di 5 a 3, il Futsal Mazara. Una vittoria importante per la formazione lilibetana che vede spalancarsi la porta d’accesso ai quarti di finale, nonostante ancora deve disputare la terza ed ultima gara del girone, in programma sabato 15 ottobre sul campo dello Sporting Alcamo. In classifica gli azzurri guidano a quota sei, seguiti dal Mazara che resta a tre punti mentre San Vito e Sporting chiudono con un solo punto all’attivo. Per effetto, dello scontro diretto vinto, in caso di parità di punti al termine della terza giornata, il Marsala è ormai qualificato.

Davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, assiepato nella tribuna del palazzetto dello sport, Marsala e Mazara, due tra le formazioni meglio attrezzate per la stagione in corso in serie C1, hanno dato vita ad un autentico spettacolo dello sport. La gara è stata corretta e di alto spessore tecnico, caratterizzata dall’elevata intensità delle giocate. A spuntarla è stato il Marsala di Mister Anteri che sin dalle battute iniziali, ha imposto il ritmo di gioco, soprattutto nel primo tempo e nella ripresa, gestendo benissimo la superiorità numerica avversaria, data dall’ultilizzo prolungato del quinto di movimento.

Il Marsala ha chiuso con merito in vantaggio il primo tempo, sul punteggio di 2 a 1 per effetto delle reti messe a segno da Foderà al decimo e da Tendero al dodicesimo, mentre al 16esimo è di De Marco la rete per il Mazara. Nella ripresa, al pronti via, è ancora il Marsala a trovare la via del goal, ancora con Tendero. Mister Bruno, quindi, ricorre all’espediente di schierare Farina come portiere di movimento e la sua scelta si rivela azzeccata e al 39esimo, proprio l’ex Farina trova la rete del 3 a 2. Al 51esimo il Marsala, nuovamente con Tendero che firma la sua tripletta personale, ristabilisce doppio vantaggio ma qualche secondo dopo, ancora Farina trova la via del goal. All’ultimo minuto Crespo, dalla lunga distanza vede la porta avversaria sguarnita e con calma olimpica, spedisce di giustezza il pallone in fondo al sacco, per il definitivo 5 a 3.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal : Ilario, Foderà, Tendero, Bardan, Crespo, Cordaro, Costigliola, Pizzo, Emiliano, Alvarito, Li Causi, Patti. Allenatore Marco Anteri;

Futsal Mazara: Sugamiele, Costi, Joselillo, Morales, Saul, La Grutta, Figuccio, Farina, Ferracane, Evola, Buscaglia, Liuzza, de Marco. Enzo Bruno;

Arbitri: Colletta e Caico entrambi della sezione di Trapani;

Marcatori: 10’ Foderà (Mar), 12’, 31’ e 51’ Tendero (Mar), 16’ De Marco (Maz), 39’ e 53’ Farina (Maz), 59’ Crespo (MAR);

Ammoniti: 7’ Saul (Maz), 25’ Alavarito (Mar);

Espulso: 50’ Alvarito (Mar)

Spettatori: 550 circa

Giovanni Ingoglia