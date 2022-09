Concorso per sei posti al Comune di Marsala. Ecco gli ammessi alla prova scritta 

29/09/2022 18:04:00

Il Comune di Marsala ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo.

Si tratta di un concorso per un posto molto ambìto, con l'anomalia che parte delle procedure si sono svolte in piena campagna elettorale per le Regionali e le Politiche. Buonsenso avrebbe voluto che si aspettasse la fine delle elezioni.

Ad ogni modo, sono una trentina su 240 ad aver superato la prova preselettiva, che si è tenuta nei giorni scorsi al Palasport.

A questo link potete trovare il nome di chi ha passato la prova preselettiva, i verbali, ed anche i quiz. Tra le domande: "Quale mare bagna Trieste?".